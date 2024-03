ADVOKAT PORODICA ŽRTAVA KOSTE KECMANOVIĆA: 'Ti si kod svog deteta razvijao talenat da bude ubica'

Naglašava da su pre 7. godine, pa sve do punoletstva deteta, za njega odgovorni roditelji.

Stefan Ćorda, advokat oštećenih porodica kojima su deca stradala u OŠ "Vladislav Ribnikar", istakao je da ne može da iznosi detalje slučaja sa saslušanja porodice Kecmanović, ali da su sada prvi put roditelji čuli Vladimira Kecmanovića kako iznosi odbranu. On je naveo da detalji koji se iznose na suđenju roditeljima dečaka ubice ukazuju na to da postoji sušto nerazumevanje celog slučaja, piše Blic.

Stefan Ćorda navodi da je njegov utisak da negiranje krivice Kecmanovića dokaz suštog nerazumevanja celokupnog slučaja.

- Ne smem da vam iznosim detalje odbrane Kecmanovića, ali takve stvari koje se iznose, to je sušto nerazumevanje! Deca od 7. do 14. godine, u smislu te štete o kojoj se govori, jesu odgovorna, ako bi se dokazalo da su sposobna za rasuđivanje - ističe Stefan Ćorda.

Naglašava da su pre 7. godine, pa sve do punoletstva deteta, za njega odgovorni roditelji.

Ognjen Božović, punomoćnik oštećene strane roditelja stradale dece, istakao je nakon poslednjeg suđenja da je držanje Vladimira Kecmanovića ostalo nepromenjeno od samog 3. maja. On i dalje ne prihvata odgovornost za ovaj tužni slučaj, a čak je odbio i da odgovara na pitanja advokata. Ćorda navodi da su roditelji ubijene deca vidno uznemireni.

- Prvi put su roditelji sada čuli Vladimira Kecmanovića kako iznosi svoju odbranu. U istrazi nisu mogli ni da ga vide. Sada su ga čuli, a on je ostao uz ono što je rekao i još je neke stvari dodao. Okrivljeni može da se brani i govorenjem neistine i naravno da će ti roditelji, kada budu slušali, ponovo biti pogođeni. Lično sam se divio snazi roditelja ubijene dece kada je bilo ispitivanje maloletnog ubice - kaže advokat Ćorda.

Ističe da ovo sada što se dešava nije ništa iznenađujuće, i da sada sledi ispitivanje majke.

- Videćemo i ono što je, po mom mišljenju kruna tih činjenica, da li će maloletni ubica iskoristiti svoje pravo privilegovanog svedoka i da li će svedočiti pred sudom ili ne. On je posebno osetljiv svedok, ako bi iskoristio svoje pravo da ne svedoči u odnosu na oca i majku, po zakonu, on to može da iskoristi i za ostale okrivljene. Videćemo šta ćemo dobiti na kraju tog niza otac, majka i on - kaže Ćorda.

Talenat za pucanje

Ocu se stavlja na teret da je vodio dete da puca iz vazdušnog i vatrenog oružja, što nije bilo primereno njegovom uzrastu.

- Bez obzira što se sad govori kao bio je talenat... Pa, čekaj, ti razvijaš kod svog deteta talenat da bude ubica! Mene je izuzetno pogodilo to što je otac rekao. Može se napraviti paralela gde smo mi imali prvog i drugog maja roditelje koji su sa decom igrali "Ne ljuti se čoveče" i spremali ih za skijanje, a on je njega vodio da puca! - kaže Ćorda.

Sud će ocenjivati i ponašanje i držanje Kecmanovića u sudnici, što će, takođe, uticati na krajnji rezultat suđenja.

- Gleda se držanje okrivljenog pred sudom. To je jedna činjenica koja utiče na to da li će biti olakšavajuća kazna - objašnjava Ćorda za "Prva TV".

Roditelji odgovaraju za ubistvo iz nehata

Kako objašnjava advokat Stefan Ćorda, roditelji dečaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar" ne mogu odgovarati za ubistvo iz nehata, kao što je to slučaj bio u Americi, jer ovde nema okrivljenog za ubistvo.

- Majka i otac nisu neposredni izvršioci krivičnog dela. Ovde je ubica neko ko nije odgovoran. Kada bi on bio krivično odgovoran, tada bi se moglo govoriti po našem zakonu o nekom saučesništvu, saizvršilaštvu itd. Međutim, s obzirom da nema okrivljenog za ubistvo, oni ne mogu odgovarati za ubistvo iz nehata - objašnjava Ćorda.