'DOK BUDEM HODAO OVOM ZEMLJOM TRAŽIĆU DA SE UBICA MOJE ŽENE PRIVEDE PRAVDI' Zoran Marjanović sutra iznosi odbranu pred sudom!

Zoran Marjanović, koji je optužen da je 2. aprila 2016. oko 17 sati u naselju Crvenka kod Borče ubio suprugu, pevačicu Jelenu Marjanović sutra bi trebalo ponovo da sedne na optuženičku klupu i pred sudom iznese svoju odbranu.

Podsetimo, 14. februara pred sudom je održano pripremno ročište na kom su tužilaštvo i odbrana izneli predloge za izvođenje dokaza, dok je Marjanović samo kratko izjavio "nisam kriv".

Odbrana je tada predložila i da se na mestu ubistva obavi rekonstrukcija zločina, ali i da iskaz u svojstvu svedoka da njegova maloletna ćerka, a sudsko veće tek će odlučiti o tom predlogu.

Prvom presudom, koju je ukinuo Apelacionio sud u Beogradu i naložio novo suđenje, Marjanović je bio osuđen na maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora. On bi sutra u sud trebalo da dođe sa slobode, pošto mu je pritvor u oktobru prošle godine ukinuo isti sud.

Prvi put on je odbranu javno izneo 5. novembra 2019. On je tada duže od sat i po vremena govorio o tome da nije ubio suprugu Jelenu.

- Ovaj trenutak sam čekao tri i po godine, verujem u sud zaista, do sada nijedna šansa mi nije data. Od početka sam targetiran da budem žrtveno jagnje, postoje imena do kojih ćemo kasnije doći. Ne plašim se ničega. Dok budem hodao ovom zemljom, želim da se ubica moje supruge i saučesnici pronađu i da stanu ovde gde ja sada stojim. Muka mi je od svega, psihički sam rastrojen pa neke stvari preskačem - rekao je između ostalog na početku prvog suđenja Zoran Marjanović koji je do detalja ispričao da je kobnog dana sa suprugom i ćerkom otišao na trčanje posle čega se njoj izgubio svaki trag.

On je rekao da se prisetio da je toga dana na nasipu i pored njega primetio nekoliko nepoznatih ljudi i automobila koje policija nije identifikovala. Govorio je i o tome kako je trajala potraga za njegovom suprugom, kao i da je saznao da je Jelena pronađena mrtva nakon što je priveden u policiju gde su ga, kako tvrdi, inspektori pitali "jesi li je ti ubio".

Marjanović je tada odgovarao na pitanje svojih advokatai sudije ali je odbio da odgovori na pitanja tužilaštva, navodeći da istraga protiv njega niije bila korektna.

Odgovarajući na pitanje svojih advokata Zoran je rekao da je imao dobar odnos sa Jelenom, da se nisu ozbiljno svađali, "već kao i svi parovi oko sitnica vezanih za garderobu, odabir pesama".

On je naveo tada i da ne prođe dan a da ne razmišlja ko je i zbog čega ubio njegovu suprugu.

- Kome je ona mogla nešto da skrivi da bude tako životinjski ubijena. Ona je ženica koja se nikada nije posvađala sa nekim, ne znam zašto je neko ovako zverski ubio. Upoznao sam svakakve ljude u pritvoru i moj zaključak je da je to mogao da uradi neki teški psihopata, ili neko ko je bio opsednut Jelenom - rekao je tada Zoran Marjanović.

Govoreći o svojoj ćerki, naveo je da su mu je ona svedok da se toga dana nisu odvajali i da ne stoje navodi optužnice da je ostavio dete, namamio suprugu da siđe s nasipa i ubio je.

Tužilaštvo ga tereti da je 2. aprila 2016. godine ubio suprugu Jelenu na nasipu u Borči, dok je u neposrednoj blizini mesta zločina bila i njihova maloletna ćerka, koja je tog popodneva sa njima došla na nasip Crvenka u Borči.

Autor: