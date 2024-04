POSLEDNJA VEST! Žandarmerija upala u kolibu dede osumnjičenog za ubistvo male Danke: Srđan ćutao, Dejan sve priznao

Srđan Janković, osumnjičen da je ubio dvogodišnju Danku Iliću tužilaštvu se branio ćutanjem, te je mesto na kom se nalazi telo devojčice i dalje nepoznato.

Ono što je u četvrtak bilo primetno jeste da je potraga za telom usmerena na selo Luka u kom je Srđan živeo, dok je Zlot, selo iz kog je Dejan Dragijević, bilo potpuno pusto.

U Luci je Žandarmerija sa psom i dronovima potpuno pregledala kuću Jankovića, a prekopali su i zemlju u stajsko đubrivo na porodilnom placu u blizini.

Kako ništa nije pronađeno, potraga je nastavljena nekoliko kilometara dalje, u brdima iznad sela. Žandarmerija je pregledala kolibu u šumi koja je pripadala Srđanovom dedi, kao i okolni predeo, zbog sumnje da je na tom nepristupačnom mestu mogao da zakopa telo. Ipak, potraga nije dala rezultate. Da ta lokacija više nije značajna za pretragu terena ukazuje to da je taj kraj sada potpuno pust i da policijske patrole ne čuvaju kolibu i prilaz ka njoj.

Sve vreme dok je Žandarmetija pretraživala kuću i plac, Srđanov otac bio je prisutan, a pripadnicima Žandarmerije obezbedio je i oruđe za kopanje.

On je sa ekipama koje tragaju za Dankom otišao i do same kolibe i omogućio im pristup dvorištu kako bi sve detaljno pregledali.