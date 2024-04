IMAMO MANJAK EMPATIJE I SOLIDARNOSTI! Matić za Pink: Društvene mreže pokazale visok nivo neodgovornosti u slučaju male Danke

Telo nestale Danke Ilić se još traži, a dnevna štampa i portali preplavljeni su naslovima i infomracijama o samoj istrazi i detaljima kao i izjavama roditelja, komšija i svedoka. Danku Ilić koja još nije napunila ni dve godine zadavili su radnici Vodovoda D.D i S. J. nakon što su je pre toga, kako su i sami priznali, udarili kolima u Banjskom polju kod Bora.

Marko Matić, izvršni direktor Centra za odgovorne medije rekao je za Pink da ljudi i građani imaju potrebu da se ovaj slučaj što pre završi i da se dobije što pre sudski epilog.

- Nije mi jasno kako još uvek ne može da se pronađe telo, niko nije ni mogao da pretpostavi šta se tu sve desilo, a kada gledamo rekonstrukciju shvatamo koliko je malo trebalo da se ne dogodi ova nesreća, da su ljudi, komšije koji su primetili malu Danku prišli da vide gde ide dete samo ulicom možda se ovo ne bi dogodilo - kaže Matić.

Kako je rekao to nam pokazuje koliko imamo manjak empatije i manjak solidarnosti među sobom, koliko često ne obraćamo pažnju na ono što se dešava oko nas.

- Ako vidite da je nešto čudno i da malo dete šeta samo na ulici uradite nešto, nije to mnogo teško da spasite jedan život, ovo pokazuje da moramo kao društvo da se više trgnemo pre svega da razvijemo više empatiu i da postanemo više socijalno bliski - navodi Matić.

On je rekao da kada je policija kada je uhapsila osumnjičene da su ima delovali potpuno normalno, to su nečije komšije, ljudi koji rade u javnom preduzeću i niko nije mogao da pretpostavi kakvi monstrumi leže u njima.

- Psihilozi i psihijatri trebalo bi da nam kažu kako da prepoznamo te ljude i da ih se čuvamo jer i ja kao roditelj strepim - dodao je on.

Kada su u pitanju mediji oni su imali jednu jako tešku situaciju , rekao je Matić.

- Sa jedne strane imate veliku glad i žeđ za non-stop informacijama jer su ljudi zaista bili uznemireni i želeli su da se to što pre sazna, sa druge strane mediji imaju tu potrebu da izađu u suret očekivanjima javnosti, a sa treće strane imate potrebe istrage, rekao je Matić i dodao:

- Ono što sam ja uočio kao problem, da su bili neki ljudi koji su se pojavljivali u tok šou emisijama pa su iznosili svoje pretpostavke, to nam je za nauk, nemojte da iznosite pretpostavke, sačekajte zvaničnu istinu. Takođe sam primetio i da su društvene mreže pokazale visok nivo neodgovornosti i mediji su u ovom slučaju gubili trku sa društvenim merežama - dodao je Matić.

Kako je rekao moramo da se pozabavimo kako etički da uradimo društvene mreže kako ne bi imali te pojave, najstrašnije stvari su bile da su je pojeli Kinezi, da se pojavila na sajtu za prodaju dece pa čak i da je odneo orao.

Aleksandar Gajević, novinar, rekao je da je sam događaj toliko strašan da je već nekoliko dana i dalje glavna vest ne samo u novinama već i na televiziji i radiju kod nas i u regionu.

- Sam događaj je toliko strašan, toliko jeziv jer i danas imao decu koja su oteta i ne zna se gde su, ali ovo je posebno dramatično da posle jedne saobraćajke imao smrt deteta neposredno od onoh koji su izazvali tu saobraćajku. To je stravična situacija i jedna psihoza koja se proširila ne samo na našu zemlju već i na okruženje i to ćemo morati da razmatramo narednih dana kako bi videli šta je okidač kod te dvojice ljudi da načine nešto od čega se zaista normalnom čoveku diže kosa na glavi - kaže Gajević.

Gajević je naveo da su u ovom slučaju mediji odigrali jednu dobru i pozitivnu ulogu.

- U trenutku kada su se pojavile one fotografije iz Beča jedan od njih dvojice i to je presreten razgovor izgleda dasmo se izvukli i to je bio neki prvi trag da se usmeri istraga na domaći terena ne prema Beču - kaže Gajević.