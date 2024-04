'Ne mogu da izgovorim to što mislim da su uradili sa telom. Svirepo je...': Major policije o ubistvu Danke Ilić (2)

Danka Ilić (2) ubijena je tačno pre dve nedelje u naselju Banjsko Polje. Osumnjičeni za gnusan zločin uhapšeni su prošlog četvrtka. Srđan Janković i Dejan Dragijević, radnici JKP "Vodovod" iz Bora priznali su u policiji ubistvo deteta i do detalja ispričali kao su sve obavili. Međutim, u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru samo je Dejan izneo odbranu dok se Srđan branio ćutanjem.

Policija je u petak uhapsila i Dejanovog oca i brata pod sumnjom da su pomagali u uklanjanju dokaza, tela malene devojčice. Dejanov otac umro je u pritvoru u policiji u Boru. Juče je obaljenja obdukcija koja je utvrdila da je reč o prirodnoj smrti. On će biti sahranjen u četvrtak.

Dejanov otac u nedelju u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru nije želeo da iznosi odbranu. Određen mu je pritvor do 30 dana.

- Telo je moja briga - rekao je Dejan Srđanu posle zločina.

- Ne mogu da izgovorim to što mislim da su uradili sa telom, rekla je major policije Bojana Otović Pjanović gostujući na "Blic TV".

Iako su osumnjičeni u potpunosti priznali zločin koji su počinili, jedno je i dalje misterija - gde i kako je skriveno telo Danke. Policija i danas nastavlja sa pretraživanjem svih lokacija gde bi moglo da bude telo ubijene devojčice, a majorka policije Bojana Otović Pjanović ističe da ima više verzija zbog čega osumnjičeni ne žele da otkriju lokaciju tela.

- Može biti da su saznali, raspitali šta nosi to telo, strah od svega toga i da zaista u ovom trenutku ne znaju, da su više puta premeštali. A može biti i da su uradili još nešto monstruoznije sa telom deteta. Kao majci i čoveku mi je teško da kažem to što mislim da su uradili. Ne mogu da izgovorim to što mislim da su učinili - izjavila je Bojana Otović Pjanović.

Majorka policije ističe da želi zbog porodice ubijene Danke Ilić da se telo što pre pronađe, kako bi roditelji mogli da sahrane svoje dete.

- Ne ide u prilog što prolazi dan za danom, ali najveća želja mi je da roditelji pronađu svoj mir - kaže major policije.

Istakla je i da osumnjičeni mogu da odgovaraju za teško ubistvo iako nema tela, kao i da je prikupljeno dovoljno materijalnih dokaza.

Potraga

Otkrila je i u kom momentu potraga može biti obustavljena.

- Želim da verujem da ćemo naći telo. Kada budemo imati okolnosti da je besmisleno tražiti telo, svakim danom potrage i što duže traje, sve manje informacija iz tela možemo dobiti, zbog samog procesa - rekla je Otović Pjanović

- Ovo zaista, nije normalno, prirodno... Ja nemam reči za njihov postupak, svirepo je blaga reč - rekla je.

Srđan Janković i Dejan Dragijević koji su uhapšeni zbog sumnje da su ubili Danku Ilić, saslušani su u petak uveče, a juče im je određen pritvor. Dejan je pred tužiocem priznao zločin, dok se Srđan branio ćutanjem. Obojici je potom određen pritvor do 30 dana.