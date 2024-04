10. DAN POTRAGE ZA DANKINIM TELOM! Pretražuju se i VEĆ PREGLEDANE LOKACIJE

Potraga za telom dvogodišnje Danke Ilić (2) ušla je u deseti dan. Nju su, kako se sumnja, ubili radnici JKP "Vodovod" Srđan Janković i Dejan Dragijević.

Banjsko polje je u prvim danima potrage za Dankom Ilić bilo ključno mesto. Veliki broj policajaca, ali i vatrogasaca-spasilaca do kasno u noći je neprekidno tragao za devojčicom. Oni su pregledali šumu i svaki pedalj Banjskog polja - od žbunja, šupa, nedovršenih objekata, pa sve do septičkih jama, bunara i šahta.

MUP je potragu proširio i na selo Sumrakovac, koje je od sela Zlot udaljeno oko 13 kilometara. Od Zlota do Sumrakovca ima više mogućih ruta, uglavnom se radi o putevima za poljoprivrednu mehanizaciju, bez asfalta, sa tucanikom, a oko puta je šiblje. Reč je o veoma nepristupačnom terenu.

Uključila se Žandarmerija u potragu

Iako je policija detaljno pregledala teren u okolini Bora, svi napori ostali su bez rezultata jer od tela Danke Ilić nema traga.

Potrazi se juče priključilo i 50 pripadnika Žandarmerije na potezu od sela Zlot ka mestu Sumrakovac, a akcijom pretrage terena rukovodi načelnik Policijske uprave Bor Zoran Milijić.

Pripadnici Žandarmerije i policije juče bili skoncentrisani na izlazu iz sela Zlot i ulazu u selo Sumrakovac gde postoji jedna deponija, koju su pretraživali u toku dana, kao i Zlotsku reka.

istražitelji ništa ne prepuštaju slučaju, a kako navodi izvor "Blica" pretraživaće se nove površine, ali i već pretraženi delovi.

- To će se raditi zbog mogućnosti da je neki detalj promakao, ili da je neko od saučesnika pomerao telo u nameri da ostane sakriveno - kaže izvor.

Podsetimo Dalibor Dragijević, koji je preminuo u noći između 6. i 7. aprila u policijskoj stanici, priznao je da je pomogao bratu da se reši tela dvogodišnje Danke. On je u policiji nabrojao oko 20 lokacija na kojima bi moglo da se nalazi telo međutim, policija na tim mestima nije pronašla ništa.

On i njegov brat Dejan su dali na desetine pogrešnih lokacija koje su intenzivno pretražene u potrazi za telom.

DNK će sve otkriti

Profesor genetike na Medicinskom fakultetu Oliver Stojković izjavio je danas da biološki tragovi, koji se zateknu na nekim predmetima izvršenja krivičnog dela ili na nekom mestu zločina, mogu da se nakon DNK analize povežu sa nekom konkretnom osobom, ali je napomenuo da to nije uvek apsolutno pouzdano.

- U postmortalnom periodu, od momenta smrti pa kasnije, telo se raspada pod dejstvom onih gljivica i bakterija koje mi inače za života imamo u svom organizmu. To truljenje tela dovodi i do propadanja biološkog materijala - rekao je on.

Stojković, koji je objasnio da je DNK molekul, pojednostavljeno, jedna hemikalija koja postoji u organizmu čoveka, predstavlja nasledni materijal, isti je u svim delovima našeg tela i ne menja se tokom života, ali ni nakon smrti.

