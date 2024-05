Uzeo čekić iz kola i razbio muškracu lobanju na Novom Beogradu: Evo koliko mu godina robije preti

Protiv okrivljenog S.M. (48) Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je optužni predlog zbog sumnje da je izvršio delo teška telesna povreda.

"Na Novom Beogradu 7. marta prošle godine on je teško povredio muškarca. Naime, nakon svađe, on je otišao do kola uzeo čekić i udario čoveka u glavu. Naneo mu je povredu opasnu po život.

"Nakon verbalne rasprave sa oštećenim, otišao je do putničkog motornog vozila kojim se prethodno dovezao do mesta događaja, otvorio zadnja vrata automobila i uzeo čekić kojim je zadao udarac oštećenom u predelu leve strane glave i na taj način mu naneo tešku telesnu povredu opasnu po život u vidu razderine poglavine sa višedelnim utisnutim prelomom ljuske leve slepoočne kosti, rascepom tvrde moždanice i utisnućem fragmenata kosti u tkivo mozga", saopštilo je Treće OJT.

Javni tužilac je predložio sudiji da okrivljenog oglasi krivim i osudi ga na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine.