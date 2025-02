Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu danas je podnelo optužni predlog protiv okrivljenog A.S. (27) zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo Utaja.

On je to uradio taj način što je u periodu od 08.01.2025. godine do 14.01.2025. godine, u Beogradu, u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, prisvojio tuđu pokretnu stvar koja mu je poverena, a vrednost utajenih stvari prelazi iznos od 1.500.000,00 dinara, putem oglasa stupio u kontakt sa oštećenim I.Đ., vlasnikom i direktorom privrednog društva u čijem vlasništvu se nalazi putničko motorno vozilo marke „Mercedes Benz AMG”, godine proizvodnje 2021., vrednosti 17.550.000,00 dinara, koje je bilo oglašeno na prodaju.

Potom je, pošto se okrivljeni predstavio kao kupac, 21.novembra 2024. godine pogledao automobil, pa je po odobrenju oštećenog stupio u kontakt sa licem koje je oštećeni ovlastio i koji mu je odobrio probnu vožnju, a zatim i korišćenje automobila dok ne isplati kupoprodajnu cenu.

Nakon toga je istog dana okrivljenom poverena pokretna stvar – predmetni automobil, a nakon toga je vlasnik automobila izdao predračun od dana 25.11.2024. godine okrivljenom na iznos dogovorene kupoprodajne cene od 130.000,00 evra što u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja iznosi 15.209.714,00 dinara.

Pošto okrivljeni nije isplatio kupoprodajnu cenu, niti je automobil po zahtevu vlasnika vratio do 08.01.2025. godine, već je prisvojio tuđu pokretnu stvar koja mu je poverena i koristio je u javnom saobraćaju.

Oštećeni je dana 10.01.2025. godine u PS Novi Beograd prijavio da mu je automobil otuđen, gde je policija raspisala potragu za vozilom, nakon čega je okrivljeni 14.01.2025. godine u 08,35 časova zaustavljen od strane saobraćajne patrole.

Javni tužilac je predložio sudu da okrivljenog oglasi krivim, da mu izrekne kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i novčanu kaznu u iznosu od 100.000,00 dinara, kao i da mu produži pritvor u kom se okrivljeni nalazi od kad je lišen slobode.

Autor: Jovana Nerić