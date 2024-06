Pajserom ubila muža, jer ju je silovao bolesnu! Stravičan zločin u Starom Kostolcu

Snežana Pahla (tada 52) iz Starog Kostolca nožem je ubola muža Božidara (58) u stomak pa ga dokrajčila pajserom sa nekoliko udaraca u glavu, nakon što ju je bolesnu silovao! Užasno ubistvo odigralo se pre tačno deset godina, 5. juna 2014., oko jedan sat iza ponoći u porodičnoj kući supružnika. Žena se sama prijavila policiji i rekla im šta je uradila. Na kraju je u novembru 2016. pravosnažno osuđena na godinu i po dana zatvora zbog ubistva iz nehata.

Meštani Starog Kostolca izjavili su tada za Informer da je Snežana godinama trpela verbalna i fizička zlostavljanja supruga, koji se opijao i često joj prebacivao da nije dobro vaspitala njihovo troje dece.

Jedan njihov sin, inače narkoman, bio je u to vreme u zatvoru jer je pokušao da ubije oca, a drugi sin i ćerka u Nemačkoj kao azilanti.

Tokom istrage ispostavilo se da se Božidar kobnog dana opijao u selu, gde su meštani slavili seosku slavu Sveti Ćirilo i Metodije.

Kad je uveče kasno stigao kući, on nije otišao u pomoćnu prostoriju, u kojoj je živeo, već pravo u kuću kod supruge. Pajserom je pokušavao da razbije staklo na prozoru, ali mu je Snežana rekla da ne radi to, jer će mu ona otvoriti vrata.

- Čim je ušao u kuću hteo je seks s njom, držeći dva prezervativa u rukama. Ona je to odbila i podsetila ga da je nedavno imala ginekološku operaciju. Međutim, on se nije na to obazirao, već ju se silovao. Kad je krenuo da to ponovi, Snežana ga je ubola u stomak nožem, koji je bio na stočiću pored kreveta. Uplašila se da će je muž napasti, pa je dohvatila pajser i snažno ga udarila u glavu još nekoliko puta - otkrio je naš sagovornik, upućen u slučaj.

Božidar, polusvestan i sav krvav, isteturao se u dvorište, umio na česmi i pao pored nje. Kad je videla da ne daje znake života, Snežana je pozvala policiju.

Bio sklon alkoholu

Meštani su bili u čudu kako je uspela da presudi mužu, jer je Snežana sitna, a Božidar krupan i mnogo jači od nje.

- Radio je u kostolačkom preduzeću "PRIM" kao varilac, a Snežana kao čistačica u preduzeću "Kostolac usluge". Pre nekoliko godina prodali su stan u Kostolcu i kupili kuću u Starom Kostolcu. Božidar je bio vrsni majstor i vredan čovek. Međutim, bio je sklon alkoholu i često je tukao suprugu. Ona se zbog toga nije razvela, samo su se odvojili, pa je on živeo u pomoćnoj prostoriji, a ona u njihovoj porodičnoj kući - ispričale su komšije.