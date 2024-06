Svedočio Miloš Marjanović: Evo šta je odgovorio na pitanje da li je Zoran bio krvav kada su tražili Jelenu!

Miloš Marjanović je rekao da želi da svedoči i da ostaje pri ranije datom iskazu i da ne želi ništa da dodaje, ali je odgovarao na pitanja.

Na današnjem ponovljenom suđenju Zoranu Marjanoviću zbog sumnje za ubistvo supruge Jelene u Palati pravde, svedočio je njegov rođeni brat Miloš, dok je sin Uroš ostao pri tome da ne svedoči kao član porodice.

"Zoran je otišao sa Jelenom i detetom na nasip na trči, zvao me je da mi kaže da se Jelena nije vratila i da dođem da ga povezem od njegovog auta. Delovao je uznemireno, nije rekao koliko dugo je nema, nikad se nije desila slična situacija. Nisam odmah shvatio ozbiljnost situacije, bio sam umereno uznemiran. Kada se naš otac vratio sa mojim automobilom krenuli smo na nasip, do tamo nam je trebalo 10 minuta. Zoran je bio sa detetom, Jana je bila zabrinuta, ali je bila mala pa nije mogla u potpunosti da shvati šta se dešava", rekao je Miloš.

Dodao je da se ne seća da li je spominjala mamu.

"Krenuli smo kolima preko nasipa. Sve vreme smo bili usmereni na stranu prema Dunavu, jer je bila nepregledna, a na stranu na kojo je nađeno telo nismo ni gledali. Potrazi se pridružio policajac Boris Pucić, Zoran nije imao odziv od policije, pa mu je Boris pomogao. Jesmo se razdvajali tokom potrage, zato što su brat i otac odvezli dete kući, a ja sam nastavio da tražim sa Borisom", rekao je Miloš odgovarajući na pitanja sudije.

Na pitanje tužioca, kada je poslednji put u kući video Zorana, Jelenu i dete, on je rekao da je to bilo nakon što je odvezao suprugu na posao, ali da ne može da odredi koje je vreme bilo, kao i da je on posle toga otišao u sobu i zaspao i ne zna kada su oni su izašli iz kuće.

Aleksandar Zarić advokat stavio je primedbu da postoji listing poziva i snimci sa nadzornih kamera i da nema potrebe da tužilac ispituje za vremena, odnosno, satnicu, na šta je tužilac odgovorio da ona ne insistira nego da bi bilo da čuje odgovor čuje do Miloša ukoliko ga on zna.

Zarić je pitao da li su išli bratovim "jugom", brat je rekao - da. Na pitanje da li je Marjanović bio mokar, krvav i blatnjav, Miloš je rekao: "Nije, jer bi onda i auto bio".

Na pitanje ko je gde sedeo u autu, on je rekao, prvo Zoran nazad sa deteom, pa se zamenio sa ocem i seo napred da bi mogli da izlaze i da je traže, a da je njihov otac sedeo nazad sa Janom.

Sledeće ročište je zakazano za 4. jul, pozvani su Milica Marjanović, koja sada nije došla jer ima bebu staru 10 meseci koja je, kako je navela, povredila glavu, potom Vera Vukomanović...

