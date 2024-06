'Ni rođeni brat me nije pozvao kada sam izašao iz pritvora, svi beže od mene' Otac osumnjičenog za ubistvo Danke Ilić očajan

Dok traje potraga za telom dvogodišnje Danke Ilić, otac prvoosumnjičenog Dejana, Radoslav Dragijević, rekao je da se nalazi u problemu, da ne može da naplati osiguranje svog pokojnog sina kako bi platio troškove sahrane svog sina i supruge Svetlane koji su preminuli tokom postupka.

- Ne mogu još da naplatim osiguranje svog sina. Treba mi novac. Imam nekih dugova koje moram da pokrijem, među njima su i troškovi sahrane mog sina i supruge - kaže Radoslav i dodaje:

- To mi je stalno nad glavom. Nije prijatno da dugujete. Niko me ni ne pita kako mi je, komšije ne dolaze, niko vas ni ne pogleda kada imate probleme. Ni rođeni brat me nije okrenuo da mi kaže da li sam dobro od kada sam izašao iz pritvora, boli ga uvo - kaže Radoslav Dragijević.

Podsetimo, Danka Ilić ubijena je 26. marta ove godine. Za taj zločin su osumnjičeni Dejan Dragijević iz Zlota i Srđan Janković iz Luke, obojica radnici JKP „Vodovod“ Bor, koji su u pritvoru.

