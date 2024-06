PLAKALA SAM, DODIRIVANJE PREDSTAVIO KAO SISTEMATSKI: Potresno svedočenje mlade glumice na suđenju Miki Aleksiću - BIRAO JE ŽRTVE

U Višem sudu u Beogradu danas je nastavljeno suđenje Miroslavu Miki Aleksiću, učitelju glume koji je optužen da je seksualno zlostavljao sedam polaznica škole u kojoj je držao časove, a na današnjem ročištu ispitivana je glumica Iva Ilinčić koja je jedna od oštećenih devojaka.

- Znala sam da je Mikina škola bila najbolja škola glume u Beogradu, a to su znali i moji roditelji i tada sam iz škole Nenada Nenadovića otišla kod Mike na audiciju - ispričala je Iva odgovarajući na pitanja advokata odbrane Zorana Jakovljevića i nastavila:

- Mika nam je spominjao da ima uticaja na Fakuletatu dramskih umetnosti, ali nikada nam nije garantovao upis tamo samo je spominjao kako je veliki broj uspešnih glumaca upisalo FDU iz njegove škole.

Ilinčić je objasnila da je Aleksić imao veliki autoritet za sve polaznike i objasnila da ih je kažnjavao.

- Ako kažeš nešto glupo ili nešto što se njemu ne dopada kažnjavani smo i kazna se zvala “marš na umivanje”. Ja sam više puta bila kažnjena na taj način i te kazne su me pogađale jer sam se plašila Mike i nisam htela da ga razočaram, sve sam to lično doživljavala - rekla je glumica koja se nakon ovog odgovora rasplakala u sudnici.

Kako je navela i u svom iskazu prvi događaj vezan za nju, a za koji je Aleksić optužen dogodio se u februaru 2014. godine.

- Neposredno pre tog događaja sam mu rekla da želim da upišem FDU i u tom periodu se desio prvi događaj. Primetila sam da se ponašao čudno. Kada me je prvi put dodirivao primetila sam kod njega seksualno uzbuđenje, dahtao je, a to dodirivanje mi je predstavio kao sistematski pregled - ispričala je Ilinčić, a onda se osvrnula na drugi događaj koji se odvio u maju 2015. godine.

- O tom događaju sam govorila da Mašom Đorđević, jer nam se obema desilo to, nismo znale šta nam se zapravo desilo, šta to znači i kako da se ponašamo.

Na pitanje advokata odbrane glumica je ispričala da je primetila i da se Mileni Radulović desilo nešto tako jer su tada bile u ostoj grupi.

- Videla sam da joj se nešto čudno dešava, ali sam videla da ona ne želi da razgovara o tome i tada nismo bile dovoljno bliske. Kasnije smo se zbližile na fakultetu i tada mi je rekla šta joj se desilo - objasila je i onda objasnila šta se njoj desilo kada je drugi put došlo do seksualnog uznemiravanja.

- Tada sam sve vreme plakala, okretala sam glavu koliko sam mogla, bila sam crvena, uznemirena, paralisala sam se… Nisam imala snage fizički da se suprotstavim, bila sam u šoku. Dok me dodirivao pokušavala sam da izgovaram monolog, dok me je ljubio u usta nisam mogla da ga izgovaram, a kad mi nije gurao jezik u usta, mogla sam - objasnila je glumica na pitanje advokata odbrane kako je to “pokušavala” da izgovara monolog.

Advokat Jakovljević postavio je niz pitanja vezana za treći događaj koji se takođe odigrao u maju, a koja su odbijena od stane suda nakon čega je kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 100.000 dinara zbog nepoštovanja suda.

- Je l vi mrzite Miroslava Aleksića; Je l ste vi silovani tog dana; Zašto u iskazu sve vreme naglašavate da li ste imali čarape na sebi; Razgovarali ste sa Aleksićem o svojim problemima sa emotivnim partnerom, imate dvostruke aršine - samo su neka od pitanja i konstatacija advokata na koje je sud reagovao, dok se on sve vreme osmehivao.

Govoreći o trećem događaju glumica je ispričala da je to bilo na nekim od poslednjih časova pred njen prijemni ispit.

- Tada sam mu se prvi put suprotstavila i smogla snage da pitam “je l to mora ovako”, ali fizički se nisam pomerala, sve vreme sam bila ukočena. Posle toga mi je rekao da je bilo dosta te večeri i da ćemo nastaviti drugi put, ali sam ja to shvatila kao da ćemo nastaviti sa časovima - rekla je Iva i dodala:

- Mrzela sam sebe, nisam mogla da verujem da mi se to dešava. Kad sam završavala studije polako sam shvatala šta mi se dogodilo, tada se i promenio moj odnos prema Miki - rekla je ona i dodala:

- Sve vreme kad mi se to dešavalo ja sam plakala, to je bila neka vrsta otpora. Bila sam ponižena jer sam znala da ne mogu ni sa kim da podelim, mislila sam da sam ja kriva i da sam ja nešto loše uradila i da mi se to zato dešava - rekla je ona kroz suze.

Nakon advokata odbrane pitanja glumici je postavio i optuženi Aleksić Mika: Da li ste vi devojčica te 2015. godine sa 18 godina? Iva: Ja sam devojka Mika: I ja mislim Mika: Rekli ste da sam tražio da vam vidim stomak, je l to tačno? Iva: Da i rekli ste mi da imam struk i da treba da vrtim obruč.

Iva Ilinčić je poslednja od sedam devojaka koje su svedočile i u nastavku suđenja biće ispitani svedoci koji nisu oštećeni u ovom predmetu.

Zastupnik oštećenih Borivoje Borović u izjavi za medije ispričao je da smatra da je Aleksić birao određene osobe kao žrtve. - Moj zaključak je nakon pitanja suda da objasni strah koji je tad osećala i to stanje stupora koje je ona opisala, osvetlilo je način kako je Aleksić zloupotrebljavao decu, kontinuirano, birao je određene osobe - rekao je Borović i dodao: - Aleksić je svoje “sumanute” ideje koje je pokušao da predstavi kao ideje reditelja zloupotrebio. Ta deca su bila u jednoj potpunoj zamci, a tek kada du izašli iz čeljusti njegove vlasti su se oslobodili i posle izvesnog perioda su predstavili i javnosti i sami sebi taj događaj.

Borović je rekao da je Ilinčić bila vrlo ubedljiva, dodajući da je emotivno ispričala sve detalje tri događaja koji su obuhvaćeni optužnicom.

Autor: Dalibor Stankov