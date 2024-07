Sutra u sudnici neće biti lako! Toma Fila progovorio o najnovijem svedoku u slučaju Danke Ilić: Moramo da sačekamo ovo, a onda...

Mogu da napišu optužnicu kakvu hoće, ali bilo kakva sudska odluka neće biti tako laka, kaže Fila za Republiku.

U Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru za sutra je zakazano saslušanje novih svedoka u istrazi ubistva dvogodišnje Danke Ilić iz Bora. Radnici JKP "Vodovod" iz Bora Dejan Dragijević i Srđan Janković, osumnjičeni su za njeno ubistvo. Saslušanje jednog od svedoka je od velikog značaja za istragu.

Budući da se porodica nada da će pomenuti svedok možda promeniti tok u istrazi, te da će njegovo otkriće onoga šta je video kobnog dana mnogo pomoći, kontaktirali smo s poznatim srpskim advokatom Tomom Filom da bismo dobili njegovo mišljenje o celokupnoj situaciji.

- Svedočenje najnovijeg svedoka, čoveka koji je džogirao na mestu gde je nestala Danka, neće promeniti tok jer do suđenja i nije došlo. Moramo da sačekamo da prođe šest meseci, ostalo je još dva. Nakon toga mora tužilac da podnese optužnicu ili će oba okrivljena biti puštena. Za sada su okrivljeni još uvek. Moraju da pređu u status optuženih i da im se produži pritvor. Ako se to ne desi, sve ostalo je džabe. Ovaj došao, ovaj rekao, delovalo je kao da bacaju nešto - to su priče za malu decu. Ovde je osnovna stvar logika - kaže Toma Fila za Republiku i dodaje:

- Svaki iskaz mora da ima dokaze, prazno priznanje ne znači ništa. Ja mogu da priznam pod batinama ili na neki drugi način i kad se ubijem moje priznanje više ne predstavlja ništa. Tako da, kao što sam rekao, šest meseci je ključno, a onda ćemo da vidimo šta će tužilac da nam kaže. Moja prognoza je da i dalje neće ništa da imaju. Mogu da napišu optužnicu kakvu hoće, ali bilo kakva sudska odluka neće biti tako laka.

Podsećamo, osumnjičeni Dejan Dragijević, koji je na saslušanju priznao zločin i detaljno ga opisao, zatražio je od tužilaštva da ga ponovo sasluša. Njegov advokat Vanja Živković izjavila je da još nije dobila odgovor od tužilaštva o tome da li će prihvatiti zahtev za ponovno saslušanje.



Dragijević je naveo da želi dodatno saslušanje da bi razjasnio okolnosti i činjenice koje je izneo za zapisnik 5. aprila 2024.

Autor: Dubravka Bošković