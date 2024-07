Višem javnom tužilaštvu preostalo je još tačno tri meseca da prikupi sve dokaze protiv osumnjičenih za ubistvo Danke Ilić iz Bora. Osumnjičeni su u pritvoru već tri meseca i ukoliko dokazi ne budu prikupljeni u predviđenom roku, oni moraju biti pušteni na slobodu.

Od početka slučaja ispitano je 17 svedoka, a juče su saslušana i tri nova.

Novinarka Televizije Pink Antonela Jelić je odsetila da se tužilaštvo oglasilo i da je podizanje optužnice nije pod znakom pitanja.

- Ne zna se još uvek kako će izgledati. Već imamo i priznanje Dejana Dragijevića koji je do detala opisao kako je izvršio zločin. Zbunjuje to što je tražio da ponovo da iskaz i prema našim informacijama njemu će to biti odobreno - navela je Jelić gostujući u Novom jutru sa dušom i dodala:

Postavlja se sada pitanje da li će on sada otkriti neke nove detalje, možda reći šta su uradili sa telom devojčice ili će promeniti iskaz. Nalazi veštačenja se još uvek čekaju. Svedok koji je džogirao pored deponije samo je uneo zabunu jer je rekao da je video pikap i da nije video ljude

Jelić je ukazala da se razmišlja i o novoj rekonstrukciji.

Bivši pripadnik MUP-a Blažo Marković kaže da njemu ceo slučaj liči na lažno prijavljivanje.

- Taj džoging više liči na planinarenje i on je na neki način dao alibi osumnjičenima za zločin.

Dejan Radenković, bivši inspektor MUP-a Srbije kaže da taj treći svedok koji je juče saslušan, a koji je džogirao pored deponije u momentu kada su tu bila kola osumnjičenih za zločin nije rekao ništa novo.

- On je samo potvrdio da je video vozilo. Bilo bi ključno da je video nekoga da je stajao pored deponije, da je nešto bacao...On je potvrdio da je samo video vozilo da je prošlo tuda dok je džogirao. Težak je posao pred tužilaštvom - istakao je Radenković.

Sada se, napomenuo je, tok slučaja zavisi od izjave jednog od osumnjičenih koji je tražio da ponovo bude saslušan.

Autor: Snežana Milovanov