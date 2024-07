Arkan je jedini put plakao zbog ovog kuma - Kovač naručio ubistvo Joksa, pa likvidiran u Stokholmu! Ovako su se prijatelji sukobili

Dragan Kovač Kova, legenda švedskog podzemlja, likvidiran je pre 26 godina - 9. jula 1998. - ispred restorana u Stokholmu. Glave mu je došlo to što je, u borbi za prevlast na švedskim ulicama, ušao u sukob sa Draganom Joksovićem Joksom, kumom i najboljim prijateljem Željka Ražnatovića Arkana, pa čak i naručio njegovu likvidaciju.

Finac Jan Raninen (20), unajmljeni narkoman, ubio je i "overio" Joksu s dva metka u glavu 4. februara 1998. u foajeu stokholmskog hipodroma Solvala. Joksović je, kako tvrde oni koji su ga poznavali, bio najveći autoritet skandinavskog podzemlja.

Smrt nerazdvojnog druga uzdrmala je Ražnatovića. Kažu da Arkan nikada nije pustio suzu u životu, sve dok nije sahranio prijatelja i kuma. Upravo je Joksa više puta tokom sedamdesetih pomogao Ražnatoviću da pobegne iz zapadnoevropskih zatvora, a važio je i za Arkanovog čoveka od poverenja.

Jokso je radio uglavnom kao obezbeđenje važnim ljudima i poznatim ličnostima. Brzo je napravio dobre veze i razvio posao u podzemlju. U to vreme oteta je švedska princeza, a kralj Gustav se obratio Joksi da mu pomogne, znajući za njegove veze. I tako je bilo: Joksa je brzo uspeo da pronađe i vrati kralju njegovu ćerku bez ijedne ogrebotine.

Tada počinje njegov vrtoglavi uspeh u Švedskoj. Zvali su ga Veliki Jokso ili Jokso Div. Koliko je bio popularan govori podatak da se čak pojavljuje u spotu za švedsku pesmu Evrovizije ’86. O njemu je tamo snimljen i dokumentarac pod nazivom “Priča o Joksu”.

Demanti Posle Joksovog ubistva, zapadni mediji odmah su počeli da pletu mrežu najneverovatnijih spekulacija. Pariski "Mond" pisao je 24. februara da je Arkan u Švedsku poslao četvoricu plaćenih ubica da namire račune s naručiocima ubistva. Željko Ražnatović Arkan, međutim, sve te tvrdnje energično je demantovao. U intervjuu švedskom "Ekspresenu" rekao je doslovce:

- Švedska policija priča koješta, to su najobičnije gluposti!

Arkan je švedskim novinarima objašnjavao kako je Jokso bio "sjajan momak", a odbacujući sve optužbe o švercu cigareta i kriminalnom bekgraundu govorio je:

- Pa, ja mrzim cigarete i alkohol! I Joksa ih nije podnosio!

Inspektor Interpola Kenet Viman pratio je Joksu, inače dva metra visokog Crnogorca, ravno 12 godina:

- Bilo je gotovo nemoguće prikupiti dokaze protiv njega. Svim svedocima jezik se vezivao u čvor na sam spomen Joksinog imena. Svi su strahovali od žestokih metoda koje je primenjivao. Svi su ga se plašili kao samog đavola - pričao je Viman švedskim tabloidima.

Finac Jan Raninen, koji je ubio Joksa, a kasnije bio i osuđen, objavio je knjigu u kojoj je ispričao detalje o toj egzekuciji i kako ga je upravo Dragan Kovač Kova, nekadašnji Joksov prijatelj, ubedio da treba da ga ubije.

- Kovač je bio super momak, upoznali smo se ranije u zatvoru, a on me je jednog dana pitao da li sam spreman da ubijem Joksa, koji je bio vrlo poznat u Švedskoj. U početku nisam mogao da verujem da to traži od mene, ali sam osetio da bi to za mene bila velika odskočna daska u svetu kriminala. U početku sam se lomio da li da prihvatim ili da pustim brata da on izvrši ubistvo. Ipak, shvatio sam da ću tim ubistvom preskočiti mnogo stepenica u svetu podzemlja i prihvatio sam. Kad sam ispalio prvi hitac, činilo se kao da nije ni dodirnuo Joksa, a drugi ga je već dotukao. Posle toga je pao i ležao je u lokvi krvi - piše Jan Raninen.

Pomirenje na hlebu i soli A kako je izbio rat između Jokse i Kove, ispričao je Vitomir Marić, inače bivši bokser i "žestoki momak". Joksa je, kako tvrdi, želeo da izgradi strogu hijerarhiju u Švedskoj, kakvu je njegov kum Arkan imao u Srbiji, pokušao je da napravi svoju vojsku. Kad je jednom trebalo da se reši sukob sa nekim Arapinom, Joksa je rekao Kovi da ode i sredi to, a ovaj mu je rekao: "Hajmo zajedno". Jokso, koji je bio ogroman čovek, potcenio je sitnijeg Kovu i rekao: "Gde si ti video da general ide u boj?“

Takav stav mu je Kova smrtno zamerio, tako, da ne bi došlo do rata na ulicama Stokholma, morao je čak da se uključi vladika, koji ih je u crkvi na hlebu i soli pomirio.

Ponovo su, međutim, došli u sukob kada je Kova oteo šleper cigareta vredan milion maraka. Ispostavilo se da je to Šljukino, a on je bio povezan sa Bombonom i Arkanom, koji su preko Jokse tražili da se to vrati. Nakon toga, kako je objasnio Marić, Kova se prizvao pameti i zaključio da nije u redu što je to uradio, jer on nije razbojnik, i isplatio je dug, ali se zamerio sa Joksom i rekao da više neće sarađivati s njim jer je stao na suprotnu stranu.

Usledilo je ubistvo Joksovića, a samo pet meseci kasnije i Kovača. Kova je ranije preživeo atentat kada je na njega Zoran Uskoković Skole pucao iz "kalašnjikova". Posle neuspešnog atentata, strahujući od osvete, Skole je napustio Švedsku i vratio se u Srbiju. Arkan je ubijen 15. januara 2000. godine, a kao organizator ubistva označen je Skole, kome je Arkan navodno dugovao novac od transfera fudbalera Nikole Lazetića.

Autor: Aleksandra Aras