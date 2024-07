Minut ćutanja za Nikolu Krsmanovića: Živeće kroz naše misli, živece kroz svakog poznanca kog je ikad sreo (VIDEO)

Danas se u Loznici održava komemoracija za ubijenog graničnog policajca Nikolu Krsmanovića (33). Majka i otac došli su Domu kulture, a komemoracija je počela minutom ćutanja.

- Poštovani članovi porodice Krsmanović, u ovom teško trenutku za porodicu, MUP i celu Srbiju okupili smo se ovde da mu još jednom odamo počast- kaže Branko Aleksić, kum ubijenog policajca.

- Razmišljao sam dolazeći ovde kako početi razgovor sa svima vama a ne sa njim. Ovih dana kad se ovo desilo nažalost susretao sam samo ljude koje je on tako znao iz raznih priča. Od kada sam svestan i savestan znao sam i za njega. Nažalost dobio sam tu čast koju sam bez razmišljanja prihvatio iako ne znam da li će iko od vas to moći da razume. To je kao kad gledamo u ikonu pa razmišljamo o precima i prošlosti, ali želimo bolju budućnost. Ovaj govor je svuda u mom telu. Najteže nije to što se njemu desilo nego to što se njemu nista više nista neće desiti. Ja sam bio njegov školski drug i on će uvek šta god da budem radio biti u mojim mislima Znajte jedno Nikola je čovek vanvremenski, ne govorim o prošlom vremenu, on je moj brat. Imam dva rođena i dva brata od strica i on je nešto što se za ove 34 godine izdiglo i iznad toga.

Kad se moj život okrenuo u jednom smeru u svakom koraku u svakoj misli Nikola je bio tu. Ja kuci kad dolazim iako ne živim samo na jednom mestu ja sam imao osećaj da su Miljana i Milenko gajili njega i moji roditelji mene kao da mi je bio brat rođeni. Ja u odnosu na njega imam mnogo manje hrabrosti, ali to nisam znao pre. Nikola je sve ono čemu čovek može da teži- priča Aleksić.

- Govoreći o porodici meni je izuzetno žao, govorim o roditeljima sestri sestrinoj deci. Moći će samo iz naših priča da znaju kakav je on bio. Molim vas govorite o njemu, govorite njegovim imenom Nikola i prezimenom Krsmanović. Nikola je svojim delom zaista pokazao, ponoviću se, vanvremenski. Bio je uspešan, samo mi je žao sto se u tom jednom trenutku to desilo. Živeće kroz naše misli, živece kroz svakog poznanca kog je ikad sreo. Hvala vam sto ste ga poznavali, sto ste bili danas, sto sam imao osećaj da je vreme stalo. Život piše romane, a Nikola je bio knjiga bez početka i kraja sa jednom jakom sadržinom

- Hvala mu - rekao je Nikolin kum.

Načelinik Granične policije o Nikoli Krsmanoviću

- Poštovani Milenko, Miljana, Katarina, cenjena porodicom, prijatelji, kolege policajci. Danas smo svi samo to policajci. Koji šaljemo pozdrav našem kolegi koji je živeo onako kako je izgubio zivot. Hrabro i posvećeno. Hrabro i posvećeno je živeo za Srbiju i njene ljude, i Hrabro je otišao u smrt. Bio je sposoban da svoju ideju izvede, 11 godina je radio u zandarmeniji 2023. godine on se ipak vraća kući i potvrđuje da krv nije voda. Nikola se brzo dokazao kao izvestan policajac. Nikola je bio omiljen među kolegama i pred njim je bila buducnost. Danas je tužan dan za sve nas- kaže Dragan Samolovac, načenik GP.

Prema njegovim rečima, ovo je najtuzniji dam za Upravu GP.

- On nas sve povezuje u jednu veliku porodicu. Čast mi je sto je Nikola bio deo naše policije. Živećemo ujedinjeni u bolu. Ima neka moć u dobrim ljudima i nakon smrti. Dobar vojnik si bio, bitku završio prerano, sačuvao si čast. Neka mu je večna slava. Izražavam svoje najdublje saučešće porodici. Srbija će ga večno pamtiti - rekao je na kraju načenik GP.

Sahranjen Nikola Krsmanović

Pripadnik granične policije Nikola Krsmanović, koga je u sredu veče kod Loznice ubio Faton Hajrizi, sahranjen je danas na seoskom groblju u Jarebicama, u prisustvu porodice, prijatelja, velikog broja građana, pripadnika policije, a sahrani je prisustvovao i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

Opelo je držao episkop Jerotej koji je poručio da su "pucnji u Nikolu i Vjekoslava pucnji u svakog od nas".

"Svakog od nas je pogodio kuršum ali nam nije napravio ranu na telu, nego na duši, jer je Nikola za sve nas položio svoj život i podneo žrtvu, svedočeći tako svetopisamsku poruku večnog života da od ove ljubavi nema veće nego kad ko život svoj položi za prijatelje svoje, za bližnje svoje", rekao je episkop.

Takva je bila ljubav i žrtva ovog mladića koji je, kako je kazao, dok smo svi mi mirno spavali, bdio nad nama.

"Mirno smo spavali i ne sluteći da, pod okriljem noćne tame i nasuprot te ljubavi, postoji neko ko je spreman da seje plodove užasa, patnje i smrti", rekao je episkop.

On je rekao da se svaka reč utehe, u ovom momentu, može učiniti kao zrno prašine na vetru.

"Smrt odnosi deo svakog od nas, ali nas i podstiče na neugasivu ljubav prema onome koji odlazi i budi u nama nadu u Vaskrsenje i život večni", zaključio je Jerotej.

Posle opela u seoskoj crkvi, Krsmanović je sahranjen na groblju u Jarebicama kod Loznice.

Rodbina, prijatelji i građani odali su počast hrabrom Krsmanoviću koji je ubijen na dužnosti.

Pripadnici MUP Srbije su izveli počasnu paljbu i odali poštu tragično nastradolom kolegi.

Krsmanović je ubijen u sredu uveče, a njegov kolega Vjekoslav Ilić teško ranjen kada su, tokom rutinske kontrole, zaustavili vozilo tutinskih registarskih tablica.

Faton Hajrizi, koji je ubio policajca Krsmanovića, juče je likvidiran kod Loznice, a otkriven je nakon što je jedan meštanin dojavio policiji da je prepoznao Hajrizija na fotografiji koju je objavio MUP Srbije.

Autor: Jovana Nerić