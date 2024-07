Potpredsednik Vlade Srbije i ministar policije Ivica Dačić je govoreći za Pink istakao da se na slučaju hapšenja američkog državljanina intenzivno radi, i da su se u istragu uključile sve raspoložive bezbednosne službe.

Govoreći o hapšenju američkog državljanina Martina Aleksandera, Dačić kaže da je istraga u toku.

NA SASLUŠANJU ĆUTAO Amerikanac Martin Aleksander (34), koji je uhapšen u Beogradu s pištoljem i gomilom municije, bio je angažovan da likvidira neku krupnu zverku. Pravac istrage, nakon hapšenja Amerikanca, ide u dva pravca, a jedan istražuje da li je hteo da ubije vođu jednog kriminalnog klana, te da je zato doveden u Srbiju i debelo plaćen. Tokom saslušanja, Aleksander nije hteo da prozbori ni reč, a kod njega je nađeno nekoliko pasoša na različita imena (i različitih država), kao i osam bankovnih kartica. Ono što se zna, jeste da je došao u Beograd, potom na izvesno vreme otišao na teritoriju Kosova i Metohije, pa se vratio u glavni grad Srbije. Inače, dosije Aleksandera je prepun krivičnih dela, a samo u Majamiju (SAD) ima 10 pravosnažnih presuda.

- On je ovde od početka godine bio tu nekoliko puta, a sada je kod njega nađeno oružje. Istražuju se motivi, zajedno sa bezbednosnim službama. Nemamo sada informacije ko je bio njegova meta. Policija obavlja svoj posao do momenta kada nekoga preda Tužilaštvu, za sada samo čekamo da vidimo šta će biti u nastavku - rekao je ministar Dačič.

SVE UČESTALIJI NAPADI NA SRBIJU

Ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković najavio je juče da će pokrenuti inicijativu za suspenziju Sporazuma o policijskoj saradnji Bosne i Hercegovine i Srbije, šta je za Pink komentarisao ministar unutrašnjih poslova.

- To je po klišeu sporazuma koji je potpisan sa svim zemljama u regionu, i ništa nije sporno. Njima najviše smeta saradnja po entitetima. Ja sam to potpisao sa Sadikom Ahmetovićem koji je bošnjak iz Srebrenice. Ne znam šta kome tu ima da smeta. Ne vidim razloge da to nekom smeta, osim želje za traženje alibija kako da se predstavi da Srbija ima hegemonističke tendencije - rekao je Dačić.

- Prošle nedelje smo imali posetu ministra iz Makedonije, i on je tražio da pošaljemo 4 naša policajca na Ohrid. Šta to nekom može da smeta, i obrnuto? Ovde je reč o tome da naši građani tamo idu turistički, i oni vole da mi tu pomažemo. Tu su dve vrste policije. Opšta i kriminalistička... - rekao je Dačić.

Ovde se samo traži razlog da se zaoštre odnosi sa Srbojom, dodao je Dačić.

- Ovde se takmiče ko će više da se svađa sa Srbijom pd bošnkačkih političara. Konaković napada zbog sporazuma o saradnji... A on je potpisamn 2010. godine - rekao je ministar.

- Vi možete da glasate za rezoluciju o Srebrenici, i nikome ništa, pa se ljutite što se bunimo. A kada je Jasenovac u pitanju, onda se donose restriktivne mere. Oni hoće da kažu da ta tema sada ide protiv hrvatskih interesa - naveo je Dačić.

Autor: Dubravka Bošković