Srbija je devet dana tragala za Lukom Vuksanovićem koji je nestao nakon što se se automobilom zakucao u bankinu.

Nažalost, Lukino telo je pronađeno juče nakon devet dana od saobraćajne nesreće koja se dogodila kod Mladenovca.

Devet dana trajala je potraga za njim, a pronađen je na oko 100 metara od mesta gde je ostao potpuno uništen automobil. Na licu mesta i dalje su vidljivi ostaci vozila.

U jučerašnjoj potrazi učestvovali su Lukini najbliži - brat i sestra, kao i rodbina i brojni prijatelji. Nakon što je Lukino telo pronašao policajac, njegovi najbliži ne mogu da poveruju da ga više nema. Nadali su se, kako kažu, da ga neće pronaći jer bi to značilo da je živ.

Telo Luke Vuksanovića pronađeno je u neprepoznatljivom stanju. Policija će identifikovati Luku nakon DNK analize, a naložena je i obdukcija.

Radoslav Radosavljević, patolog i sudski vešta, kaže da do sada sve ukazuje na to da je došlo do nesreće u kojoj je učestvovalo jedno vozilo.

- Da li je bila neprilagođena brzina, da li je izgubio svest, ili je upotrebljavao mobilni telefon, došlo je do gubitka kontrole nad vozilom i izletanja sa puta. On je izleteo sa puta i posle toga nestao. Za sada koliko znamo u vozilu nije bilo kapi krvi, postoji šansa da je on hteo da izađe iz auta, ali moglo je da dođe do povreda nervnog sistema, unutrašnjih povreda...on je izašao takav iz vozila - rekao je Radosavljević i dodao:

Obdukcija mora da utvrdi identitet te osobe, njegove spoljne karakteristike su izmenjene s obzirom da je prošlo devet dana... Sve utiče na to da mora da se uradi identifikacija nađenog leša.

Dejan Radenković, nekadašnji pomoćnik načelnika UKP-a, govoreći o šok natpisima u medijima, kaže da je u tom slučaju najbitnije da se policija ne osvrće na to, već da radi svoj posao i da od prijave nestanka nekog lica, a tu je vreme najbitnije, radi pravilno.

- Kada je telo 100 metar od mesta nesreće, a nije pronađeno, ne može se reći da je početak slučaja bio dobar - naveo je Radenković.

On je istakao koliko je značajno vreme u istrazi i naglasio da je najbitnije da ona krene u pravom pravcu.

Autor: Marija Radić