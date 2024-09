UŽAS KOD ALEKSINCA: Čoveka (90) ubila poludela svinja?

Devedesetogodišnji muškarac pronađen je mrtav u svom porodičnom domaćinstvu u aleksinačkom selu Prugovac, a postoji sumnja da ga je usmrtila svinja.

- Smrt starijeg muškarca prijavljena je policiji 27. avgusta. Na njemu su primećene povrede koje su mogle nastati ujedom svinje. Obavešteno je Više javno tužilaštvo, radi se na pouzdanom utvrđivanju kako je čovek preminuo - navode naši izvori upoznati sa ovim slučajem.

Za sada nema informacija da li su uočene povrede dovele do smrti starca ili je on već bio mrtav kada je izujedan.

Ukoliko se dokaže da je devedesetogodišnjaka kako se sumnja, usmrtila svinja, to bi bio treći napad ovih životinja na području Aleksinca za relativno kratko vreme.

M.D. (51) iz aleksinačkog sela Bovan ostao je 19. juna zbog jednog testisa nakon što ga je napala svinja, a samo desetak dana kasnije istu sudbinu doživela je Snežana Radojković (67) iz Aleksinačkog Bujmira. Ona je zadobila više ujeda u predelu lica, glave, grudi i ruku, prelom pršljena, jednog rebra i šake te povredu oka zbog čega se lečila na intenzivnoj nezi aleksinačke bolnice.

- Prase koje je imalo povredu na leđima, bilo je prema otvoru za đubre, a ja sam pošao prema njemu. U jednoj ruci sam držao bočicu sa jodom, a u drugoj ruci zatvarač u kome sam sipao jod. Pokušao sam da ga stignem da mu sipam jod na leđa, ali nisam uspeo. Kad je stalo kod vrata, uhvatio sam ga za glavu, ali je ono u tom trenutku zaskičalo. Svinja je istog trena krenula ka meni i ujela me za genitalije - pričao je ranije Dinić.

On je kazao da je uspeo da se odbrani tako što je svinju udarao dlanom i tako što joj je jod koji je držao u ruci sipao na glavu.

- Krvario sam, ali sam stavio zavoj i gazu i mogao sam sam da dovezem kola do bolnice u Aleksincu. Odmah su me pregledali i uradili ultrazvuk, a lekar je rekao da moraju da me operišu i da mi odstrane jedan testis jer je mnogo nagnječen, da ne bi dobio sepsu. Imao sam i povredu na donjem delu stomaka, svinja mi je zubima posekla kožu. Bio sam u bolnici od 19. juna do 30. juna - zaključio je Dinić.

Članovi Snežanine porodice nakon njenog povređivanja, objasnili su da je žena napadnuta kada je pokušala da pomogne prasetu koje je svinja nagnječila.

Autor: Aleksandra Aras