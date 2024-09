STARCA IPAK NIJE UBILA SVINJA: Oglasila se ćerka, otkrila pravu istinu o smrti muškarca kod Aleksinca

Muškarac (90) pronađen je mrtav u svom porodičnom domaćinstvu u aleksinačkom selu Prugovac, a kako su mediji preneli, postoji sumnja da ga je usmrtila svinja.

Slađana P., ćerka starca za koga se sumnjalo da ga je 28. avgusta u ataru porodične kuće u selu Prugovac pojela svinja, oglasila se i poručila da to nije istina.

- To nije tačno, tu priču je izmislio moj brat od tetke. On to stalno radi kako bi skrenuo pažnju na sebe. Moj otac Milivoj je živeo sam u našoj porodičnoj kući. Obilazila sam ga u proseku tri puta nedeljno. Nije se žalio na zdravlje i izgledao je normalno, preminuo je kao i svi ljudi prirodno, a ne da su ga pojele svinje, to su gluposti. On nije ni imao svinje, imao je dve ovce i kokoške - započinje priču Slađana.

Sagovornica kaže da je dva dana pre smrti poslednji put videla oca živog, a da ga je prilikom naredne posete pronašla bez znakova života.

- Uvek je bio ispod kuće u hladovini ili bi sedeo na tremu i odmarao. Tog dana sam nosila korpu sa hranom koju sam mu pripremila, i pošto ga nisam videla na tremu, mislila sam da je ispod kuće. Otišla sam, ali ga nije bilo. Vratila sam se u kuću i zatekla ga u sobi, kako leži na stomaku, bez znakova života. Prethodni put kada sam bila kod njega, dala sam mu stvari da presvuče. Zatečen je kako je krenuo da navlači majicu i preminuo. Umro je od moždanog udara, što je potvrdio i obdukcioni nalaz - kaže Slađana.

Dodaje da je Milivoj u martu mesecu proslavio 90. rođendan.

- Sedmog februara mu je bio rođendan. Hteli smo da mu, pored torte i slavlja, priredimo iznenađenje. Pošto je služio vojsku na Vrelu Bosne, rekli smo mu da ćemo ga tamo odvesti. To je za njega bio veliki događaj, da se posle 72 godine pojavi na mestu, gde je proveo lepe dane svog života. Odlazio je do Aleksinca, nekad do Niša, i u vojsku. Mnogo mu je značilo što je ponovo posetio to mesto gde je kao mladić proveo nekoliko meseci svog života - ispričala je Slađana za “Alo!”.

Autor: Aleksandra Aras