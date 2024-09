Završena DNK analiza - konačno je poznato koga su POLICAJKA I NJEN DEČKO UBILI u Somboru pre 5 godina

Istragu jezivog zločina koji se dogodio 2019. godine vodi Više javno tužilaštvo u Somboru.

Muškarac koji je pre pet godina ubijen i zakopan pored Monoštorskog puta na teritoriji Sombora je državljanin Slovenije, izvesni Tomas, potvrdila je DNK analiza.

Kako je potvrđeno iz Višeg javnog tužilaštva u Somboru, u dosadašnjoj istrazi su saslušani svi osumnjičeni i utrđen je identitet žrtve.

- Koji su dalji koraci tužilaštva, u ovom trenutku, ne možemo da vam saopštimo - rečeno nam je u somborskom Višem javnom tužilaštvu.

Podsetimo, zločin koji se dogodio 2019. godine rasvetljen je letos, kada je poiicija otkopala skelet muškarca. Identifikaciju je bilo moguće uraditi jedino uz pomoć DNK analize, a uzorak je uzet iz butne kosti.

- Nakon skoro dva meseca, analiza bioloških tragova je definitivino pokazala da je žrtva državljanin Slovenije, kao što su to u svojim iskazima navodili osumnjičeni - pojašnjava sagovornik.

Kako samo ranije pisali, policija je krajem jula uhapsila Kristinu K. (45), službenicu Granične policije, zbog sumnje da je zajedno sa tadašnjim dečkom Predragom B. (36) iz Vrbasa učestvovala u teškom ubistvu državljanina Slovenije.

- Sumnja se da je Predrag B. 2019. ubio slovenačkog državljanina po imenu Tomas i to iz službenog pištolja osumnjičene Kristine K. Sumnja se da je policijska službenica odvezla Predraga B. do napuštenog salaša u okolini Sombora, gde je on trebalo da se sastane sa izvesnim državljaninom Slovenije. Navodno, kada su stigli, ona je ostala u autu, a on je poneo njeno oružje. Između osumnjičenog i muškarca izbila je svađa i Predrag B. je, kako se sumnja, ispalio hice u njega. Njih dvoje su tada, kako se sumnja, sakrili telo, a pištolj je ostao kod njega - podseća izvor na detalje filmskog slučaja.

Kako smo dalje pisali, osumnjičeni Predrag B. je potom počeo da preti Kristini K. i da je ucenjuje tražeći novac kako bi joj vratio pištolj iz kog je ubio čoveka.

- Ona je onda, u junu 2020. godine, prijavila da joj je službeni pištolj ukraden, a tragove zločina pokušala je da prikrije s novim partnerom Daliborom Š. (37) iz Sombora, tako što su premestili telo ubijenog Slovenca na drugu lokaciju na Monoštorskom putu, gde su ostaci tela krajem jula i pronađeni - podseća sagovornik Kurira.

Inače, Dalibor Š., kao i Predrag B. nalaze se u zatvoru zbog drugih krivičnih dela, a klupko zločina od pre pet godina počelo je da se razmotava kada je, navodno, Dalibor Š. posle hapšenja zbog drugog dela ispričao sve o premeštanju tela sa osumnjičenom Kristinom K.

Inače, pretpostavlja se da nestanak osobe čiji su ostaci nađeni nije bio prijavljen slovenačkoj policiji.

- Sumnja se da je u pozadini svega kriminalni obračun, s obzirom na to da Predrag B., osumnjičen kao dirketni izvršilac ubistva, ima dosije i da je ranije više puta hapšen zbog ranih krivičnih dela - kaže izvor.

Autor: Snežana Milovanov