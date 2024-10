DA LI ĆE BRAJANU VOLŠU USPETI PLAN?! Telo Beograđanke još uvek nije pronađeno, a optuženi muž pokušava da se izvuče

Brajan Volš (49) prijavio je nestanak svoje supruge Ane Volš (39) 4. januara 2023. Ana je poslednji put viđena u kući u Kohasetu između četiri i pet ujutru 31. decembra. Sumnja se da je Ana ubijena, a jedni optuženi je upravo njen suprug. Volš sad pokušava da obori optužnicu zbog inspektora kojeg je FBI suspendovao nakon propusta na drugom slučaju.

Pripremno suđenje počelo je još krajem marta prošle godine, ali se nije daleko odmaklo. Ročišta su mahom zakazivana na 3-4 meseca i u većini slučajeva ponovo odlagana. Da li će ikada biti pronađeno Anino telo, da li je možda još neko umešan u ovaj zločin, ima li dovoljno dokaza da Brajan Volš bude osuđen na doživotni zatvor ili bi mogao vešto da se izvuče, o svemu ovome govorili su advokat Aleksandar Radivojević i patolog i sudski veštak Radoslav Radosavljević

Da li će Volšu uspeti prljavi plan?

Gospodin Radivojević ističe da je u američkom sudu porota ta koja igra veliku ulogu, a porota su obični građani koji donose zaključak da li je neko kriv ili ne.

- Osnovni problem je zapravo prethodno ispitivanje optužnice u američkom sistemu i dolazak do tog suđenja, te velike porote koja sada u ovom momentu sudi. Nešto su različiti sistemi u Americi od našeg sistema, to su dva velika sistema, anglosaksonski i kontinentalni. Tako da postoje određene razlike oko načina kako se vodi postupak, kako se izvode dokazi, do kog momenta mogu da se predlože dokazi, na koji način se utvrđuje odgovornost, odnosno krivica. Tu je velika uloga porote u Americi, to je ono što smo gledali po razno raznim filmovima, gde zapravo obični ljudi, obični građani odlučuju o tome da li ima odgovornosti, da li ima krivice ili ne. Oni ne ulaze u pitanje pravnih kvalifikacija, pravnih finesa, već samo odgovaraju na pitanje da li smatraju da je neko kriv za ono što se stavlja na teret. Naravno, javna tužba stavlja na teret ono što smatra da treba da se dokaže i što treba da se izvede. I ta porota, dakle, sastavljena od 12 građana koji su uzorni, kako ih naziva pravna praksa u Americi, treba da odluče zajednički jednoglasno o tome da li ima krivice ili nema. Sud, na osnovu njihove odluke, ako ima krivice, donosi kvalifikaciju pravnu, donosi odluku o kazni itd - kaže on, pa objašnjava da je to osnovna razlika između našeg i američkog sistema.

- Dakle, to je osnovna razlika između toga i našeg sistema. Iz kog razloga se ovaj postupak odugovlači, to zaista mogu da kažu stručnjaci. To je neobično i posrećuje novu situaciju kod nas, da svako malo se otkazuje i na 2-3 meseca se zakazuju ročišta. Ono što sam ja kao informaciju dobio, to je da je odbrana tražila da se upozna sa velikim brojem dokaza koji su u međuvremenu izvedeni. To su uglavnom DNK analize, pokušava se da se dođe do tela, ta varijanta, odnosno ono što je kolokvijalno i što je zapravo urbana legenda, jednostavno nije tačno da ako nema tela, nema ni dela. Sud može doneti osuđujuću odluku u svakom slučaju. Ako bi to bilo tačno, dovelo bi do toga da kada vi ne možete da pronađete telo, a imate sve dokaze, ne bi bilo osuđujućih presuda. Kažem opet, to jednostavno nije tačno. Ne znam kakve su DNK analize. To znam za sada samo odbrana koja je zatražila i ima na to pravo da se izjasni detaljno o svim dokazima koji su predloženi i izvedeni. I koliko sam ja razumeo, negde u decembru je zakazano sledeće ročište, ako se ne varam, tada će na kraju krenuti da se saslušavaju svi svedoci koji su predloženi, krenuće da daje iskaz okrivljeni koji ima pravo, recimo, da se brani ćutanjem, na koji način će se odbrana i odnosno ceo taj postupak voditi. To je sada nešto što ćemo tek videti - objasnio je Radivojević za Blic TV.

FBI je pronašao veliki broj dokaza

- Ovaj slučaj je ustalasao američku javnost i javnost u našoj zemlji, u Srbiji. Zato što je Ana Volš poreklom iz Beograda, ona je poreklom sa naših prostora. Preselila se tamo, udala se i izrodila tri sina. I odjednom, jedna žena koja je uspešna, žena koja ima porodicu, koja je jedan od stubova porodice, pošto je drugi stub njen suprug, dolazi u žižu javnosti da je nestala. Policija u Americi je odmah krenula sa istragom oko njenog nestanka i oni su uključili kasnije i najeminentnije stručnjake FBI. FBI ima jedno posebno odeljenje koje se time bavi i ti ljudi koji su istraživali taj slučaj u početku su bili ometani od gospodina Volša i na kraju su ga oni posle par dana uhapsili sa sumnjom da je izvršilac tog gnusnog dela. Svi ti dokazi koji su prikupljeni, prikupljeni su veoma kvalitetno, prikupljeni su temeljno, onako kako samo oni to mogu i znaju da urade. Oni imaju najsavremenije metode ispitivanja, odnosno istraživanja i s tim u vezi pronašli su ogroman broj dokaza. Ti dokazi i ono što su oni istražili, istražili su ličnost samog gospodina Volša. Zašto to pominjem? Pa zbog toga da bi se došlo do motiva ubistva, eventualnog ubistva, odnosno nestanka njegove supruge - kaže Radosavljević.

Nađeno je mnogo dokaza koji ukazuju da je Brajan Volš ubio suprugu, a onda se rešio tela, međutim, čini se da će sudski proces trajati još dugo.

- U nekim situacijama mogla da izazove njegov revolt da u toj novogodišnjoj noći on nju pretukao i na kraju izvršio to gnusno delo i posle toga je izvršio uklanjanje tela. Da li je on uklonio celo telo, mi to ne znamo. Tu su nađeni mnogi dokazi, u samom podrumu njihove kuće nađena je i testera neka, sekira, nađeni su tragovi krvi na svim tim delovima, kao i delovi tela koji su pronađeni u nekim kesama u blizini đubreta, odnosno smetlišta njegove majke koja nije baš u njihovoj blizini. Sve to ukazuje da je on osoba koja je vršila pretrage na internetu iz tableta, odnosno kompjutera njihovog sina, znači to je jedna monstruozna situacija da on vrši pretrage kako i na koji način da se oslobodi tela i tako dalje - dodao je on.

Da će ikada biti pronađeno Anino telo?

- Kako kažu forenzičari, što više vreme prolazi, sve je teže pronaći ostatke. Prvo, zbog same činjenice razgrađivanja biološkog, drugo, svuda gde je postojala mogućnost da se pronađu tragovi, pretpostavljam da je to već traženo. Tako da, pitanje je da li će se naći. Ono što očekujem da će se naći, s obzirom na ovako detaljne analize i na te vrhunske forenzičare koji zaista funkcionišu na taj vrhunski način u SAD-u, pretpostavljam da će se određeni tragovi pronaći koji će sa svoje strane upraviti to dokazivanje, odnosno način na koji će se utvrditi materijalna istina u pravom pravcu. Ali da li će on zaista biti osuđen za to krivično delo, zavisi od svih dokaza koji tek čekaju da budu izvedeni. I pravni sistem Amerike je baziran na tom demokratskom principu da je težište svih vrsta vlasti demokratski, odnosno na nekom opštem mišljenju ljudi, tu odluku o tome da li je on kriv ili nije, doneće ta porota iz razloga što oni odlučuju o tome, kada budu naravno izvedeni svi dokazi.

Radivojević navodi da je DNK analiza ključni dokaz u ovom procesu.

- DNK analiza će biti ono što je osnovna stvar, sve ovo će biti sporedni dokazi, tako da ja očekujem da će biti pravda zadovoljena, odnosno materijalna istina i činjenice utvrđene perfektno - kaže Radivojević.

Slamka spasa

Naravno, on se hvata za slamku, odbrana pokušava tu slamku da mu pretvori u štap za spašavanje. Međutim, ako se DNK poklopi sa onim što smo pričali malo pre, da to pripada gospođi Ani, onda će i njegova sudbina opet biti zapečaćena - zaključuje Radosavljević.

