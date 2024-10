Potresna atmosfera na suđenju ubice iz Dubone! Deda najmlađe žrtve Uroša Blažića opisao scene koje je zatekao nakon masakra

Na današnjem suđenju Urošu Blažiću (21) iz Dubone kod Mladenovca koji se tereti da je 4. maja prošle godine pobio devet ljudi, a 12 teško ranio, svedočio je i Dragan Milić, deda Nikole Milića (14) najmlađe žrtve masakra.

Pa da podsetimo, Nikola Milić je dečak koji je kobne večeri bio sa svojim rođenim bratom i ostalim drugarima kod spomenika Ravni Gaj u smederevskom selu Malo Orašje. Okupljeni oko vatre pričali su, smejali se i pevali, sve dok nije naišao okrivljeni Blažić i zaustavio svoj sivi "mercedes", a potom sa puškom izašao i počeo da ih rešeta. Nikola je od zadobijenih povreda preminio.

- Ako se sećate "Kosovke devojke", to je to. Leleci, kukanje. Ne znam šta da kažem. Bio sam gore, video sve. To je užas. Video sam tog momka Marka Mitrovića, oči su mu bile otvorene, sedi, predavao se. On nije sedeo na zemlji, nego je svojim petama, naslonjen na zid. To mi je poznato, bio sam na ratištu, poznato mi je da se on predavao kad je ubijen. Neka kaže ovaj idiot da li ga je molio da ga ne ubije, a on ga ubio. Ja sam pored mog unuka prošao dva puta, ali ga nisam video - rekao je Milić dok je stajao za sudskom govornicom, pa potom dodao:

- Sećam se neki su kukali, neki nisu, Nemanju Ilića sam uhvatio za rame, da ga pomerim, ali sam osetio da mu je polomljena ruka. Nemanja Stevanović je tražio da mu pozovemo oca, Jovan Ranković je zapomagao tražio je pomoć, malo kasnije, minut, dva došao je Miloš Jovanović ranjen u koleno kaže da je iskrvario. Šta mogu da kažem, to je nešto... Razmišljao sam šta je on, kako se zove. Evo sad mi je mozak stao, da on je genetski psihopata. Otac mu ništa bolji nije. Ni deda, niko od njih nije kako treba.

Dragan Milić je zatim dodao da je Uroša Blažić može da se pohvali da je ubio dete od 14 i po godina.

- Taj idiot može da se pohvali da je ubio dete od 14 ipo godina, može sa tim da se pohvali. Ja bih voleo da se obratim ovim ljudima, neljudima. Nisu svesni da su oni već mrtvi ljudi, neće to tako da se završi, a vaše je da sudite - rekao je on, a zatim se okrenuo ka boksu gde su okrivljeni, a stražari su ga zatim izveli iz sudnice.

Na ročište su došli i Nikolini roditelji, kao i brat koji je kobne večeri na svu sreću uspeo da preživi masakr.

