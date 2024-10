DEČAK UBICA RADIO TESTOVE LIČNOSTI: Danima pričao sa veštacima, stručnjake zanima samo jedan odgovor

U parničnom postupku, za danas je predviđeno i saslušanje veštaka koji su imali zadatak da daju nalaz i mišljenje o stanju porodica ubijene dece.

Predstavnica komisije sudskih veštaka, koja je imala zadatak da sudu dostavi nalaz i mišljenje da li je maloletni ubica iz Osnovne skole Vladislav Ribnikar bio uračunljiv i sposoban da shvati šta je učinio kada je 3. maja prošle godine ubio devetoro vršnjaka i radnika obezbeđenja škole u centru Beograda, Aneta Lakić, izjavila je danas pred sudom da su četiri dana, satima razgovarali sa njim, kako bi doneli zaključak, koji ona nije danas saopštila u sudnici Višeg suda u Beogradu u kojoj se vodi parnični postupak koji su porodice ubijenih pokrenule protiv njega, njegovih roditelja i škole.

Sudija je komisiji veštaka dala nalog da dopune, odnosno dodatno u nalazu navedu koju su medicinsku dokumentaciju koristili za donošenje konačnog zaključka.

Advokat Marina Ivelja, koja zastupa Vladimira, Miljanu Kecmanović i njihovog sina prethodno je navela da ima primedbe na nalaz i zatražila da joj se dostavi dokumentacija koja je korišćena.

- S obzirom na to da je zastupnica dečaka ubice i njegovih roditelja prigovorila nalazu, koji se odnosi na to da li je maloletni ubica u trenutku zločina shvatio svoje postupke, što je važno za parnični postupak, može se zaključiti da im on ne ide u korist i da su stručnjaci na osnovu celokupne dokumentacije, ali i neposrednog razgovora, došli do zaključka da je bio sposoban da shvati, odnosno rasuđuje u trenutku kada je izvršio zločin - kaže sagovornik Kurira.

Aneta Lakić, u ime komisije veštaka, navela je i da je za njihov zaključak o tome da li je maloletni ubica mogao da rasuđuje bila izuzetno važna dokumentacija sa klinike, od 3. maja, kada je primljen na nju.

- Mi smo dokumentaciju, uključujući i onu sa klinike, dobili preko suda, reč je o osetljivim podacima, zbog čega mi ne mozemo da je dostavimo, to može samo sud da zatraži od klinike - navela je ona i dodala:

- Mi smo četiri dana, po više sati razgovarali sa njim, radili različite testove ličnosti, sve to analizirali i na osnovu svega toga i dokumentacije doneli zaključak kakvo je njegovo rasuđivanje bilo u vreme izvršenja - zaključila je ona.

Ročištu prisustvuju roditelji ubijene dece, Nina Kobiljski, Suzana Stanković Čikić, Milos Čikić kao i Anđelko Aćimović.

Autor: Marija Radić