Poznato šta je prethodilo porodičnom krvoproliću na Bežaniji: Evo zbog čega je muškarac upucao u ženu i kako je sin pogođen

D. P. (62) koji je ranio suprugu S.P. (49) i sina N.P. (22). kako Telegraf saznaje od sagovorika iz istrage ovog slučaja, ženu je godinama maltretirao i ona je, prema rečima našeg izvora, zbog njega završila na psihijatriji.

"Maltretirao je ženu već neko vreme. Zbog njegove preke naravi završila je u psihijatrijskoj ustanovi. Ona je inače iz Ukrajine, a on je Sremac. Pričao je da je otišla u Ukrajinu da vidi familiju, a ona je sve vreme bila u duševnoj bolnici zbog njega.

Njih dvoje imaju sina i ćerku. On je pucao u suprugu, a isprečio se sin između i tako je dobio metak u stomak. Navodno je pucao i u ćerku, ali ju je promašio. Potom je pokušao sebe da ubije", rečeno nam je.

I prema rečima komšija bio je prek i nasilan čoveka.

- Sa ovim čovekom je moja svastika imala problem pre nekoliko meseci. Pokušao je da kamenjem zauzme parking mesto, koje nije njegovo, i devojka je udarila autom u to kamenje i tako oštetila svoje vozilo. Krenula je da sklanja to kamenje i tada je on izašao i nasrnuo za nju. Policija tada nije reagovala, jer da jeste, ne bi se ovo desilo - rekao je komšija Filip Backović.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Reporter "Telegarf.rs" tvrdi da je na terenu veliki broj policije i nekoliko vozila Hitne pomoći.

Kući u kojoj se odigrao zločin nije moguće prići.

Autor: Snežana Milovanov