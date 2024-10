PAO DILER IZ KRAGUJEVCA: Policija mu na imanju zaplenila marihuanu

Pronađena droga je, kako se sumnja, bila namenjena daljoj prodaji.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili su D. D. (1988) iz Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je na porodičnom imanju osumnjičenog u okolini Kragujevca pronašla pet kilograma biljne materije u suvom i polusuvom stanju za koju se sumnja da je marihuana.

Pronađena droga je, kako se sumnja, bila namenjena daljoj prodaji. Uhapšenom D. D. je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu. Nakon saslušanja, na predlog tužioca, sudija za prethodni postupak mu je odredio pritvor do 30 dana.

Autor: Aleksandra Aras