'GEPEKUJEMO GA, VODIMO NA SAVU I PRAVIMO KOBASICE' Otac i sinovi oteli muškarca, brutalno ga tukli i bacili u kanal! Ovo su detalji optužnice

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo optužni predlog protiv oca i sina iz Jakova - okrivljenih S.T. (51) i S.T. (24) zbog izvršenja krivičnog dela protivpravno lišenje slobode u sticaju sa krivičnim delom teška telesna povreda.

- Okrivljeni su opravdano sumnjivi da su dana 31.01.2022. godine oko 22.00 časova, u Jakovu, na autobuskom stajalištu „Progar“ na liniji broj 605, u saizvršilaštvu sa tada maloletnim A.T. prema kome je postupak razdvojen i pravnosnažno okončan, teško telesno povredili i protivpravno zatvorili oštećenog N.A., na taj način što su se A.T. i oštećeni nalazili u istom autobusu, iz kog je oštećeni pokušao da pobegne jer mu je A.T. već naneo telesne povrede, u čemu ga je sprečio A.T. koji mu je zadao više udaraca pesnicom po glavi i telu, te je na sledećoj autobuskoj stanici u autobus ušao okrivljeni S.T., držeći u ruci metalnu šipku dužine 70-80 cm i debljine oko 4-5 cm, sa kojom je oštećenom zadao udarac po glavi, a potom izvukao oštećenog iz autobusa. On je pao na stomak i bok, pa mu je na stajalištu prišao A. T. i nogom ga šutirao u glavu i gazio po glavi dok ga je istovremeno okrivljeni S.T. metalnom šipkom udarao po leđima i rebrima, nakon čega na mesto događaja putničkim motornim vozilom došao otac okrivljenog S.T. i A.T. — okrivljeni S.T., izašao iz vozila i rekao: „Gepekujemo ga, da ga vodimo na Savu i pravimo kobasice!“ - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Kako se dodaje, otac je potom prišao oštećenom i ugurao ga u prtljažnik svog vozila i zatvorio ga unutar njega, nakon čega su sva trojica ušli u vozilo i krenuli.

- Okrivljeni S. T., sedeći na zadnjem sedištu, jednom rukom je davio oštećenog laktom i pritiskao mu vrat, a drugom rukom mu zadao 5-6 udaraca pesnicom u glavu, da bi nakon kraće vožnje zaustavili vozilo na sredini ulice gde je okrivljeni S.T. iz gepeka izvadio oštećenog, okrenuo ga ka sebi i zadao mu udarac pesnicom u vilicu, te su nastavili da ga sva trojica tuku, tako što ga je S.T. držao i nogama šutirao po nogama oštećenog, dok su mu udarce zadavali okrivljeni S.T. rukama po glavi i vilici, a maloletni A.T. šipkom po nogama i rukama - dodaje se u saopštenju tužilaštva za šta se terete otac i sinovi.

Nakon prebijanja, oštećenog su bacili u kanal koji se nalazio pored puta, pa u momentu kada je oštećeni teturajući se uspeo da izađe iz kanala i pozove telefonom svog oca tražeći pomoć, okrivljeni su ponovo nastavili da ga tuku.

- Tada maloletni A.T. zadavao mu je udarce metalnom šipkom, okrivljeni S.T. pesnicama po vilici, usled čega je oštećeni N.A. zadobio jednu jedinstvenu tešku telesnu povredu u vidu dvostukog otvorenog preloma donje vilice, razderinu obe usne, nagnječina obe ušne školjke, brojnih nagnječina poglavine, nagnječina nosa, krvnih podliva kapaka oba oka, brojnih nagnječina lica, krvnih podliva desnog podviličnog predela - opisane su povrede muškarca.

Javni tužilac je predložio da Treći osnovni sud u Beogradu okrivljene oglasi krivima i da im izrekne kazne zatvora u trajanju od po jedne godine i tri meseca.

