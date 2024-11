Poslednji oproštaj pre ulaska u carstvo nebesko... Objava tetke Anđele koja je poginula na Železničkoj stanici TERA SUZE NA OČI

Od Anđele Ruman (20) koja je sa dečkom Milošem Milosavljevićem (21) poginula na Železničkoj stanici Novi Sad, oprostila se njena tetka Jelena Radosavljević.

Ona je na društvenoj mreži Fejsbuk napisala: "Poslednji oproštaj pre ulaska u carstvo nebesko od moje sestričine Anđele, neka te anđeli čuvaju, lepotice".

U potresnoj ispovesti Zorica Ruman, majka tragično stradale Anđele, govorila je o svojoj ćerki i o kobnom danu.

- To je bio anđeo, baš kakvo joj je i ime. Pravi anđeo... Sad anđela više nema, nema ga više uz mene. Za mene nema više života. Otišao je s njom. Mi smo slomljeni. Ne mogu više ni da dišem, niti živim - grcajući u suzama govori Zorica Ruman, majka Anđele Ruman (20) iz Stare Pazove, koja je poginula zbog pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu.

- Otišla je na tu kobnu Železničku stanicu Novi Sad kako bi se našla sa svojim dečkom. Trebali su da odu kod njega kako bi proslavili njegov rođendan za vikend. Bili su srećni. Prvo se javila sestri, a onda i tati da je tamo i da je sve u redu. Kasnije je pozvala mene da se i meni javi da je stigla na stanicu. Kratko smo razgovarale, a onda se poziv samo prekinuo. Mislila sam da je nestao signal ili da je stigao Miloš. Nisam ni slutila da je u tom trenutku betonska masa pala na moju ćerku i ubila je - govori Zorica kroz suze.

"Kada sam videla inicijale na portalima utrnula sam"

Na prvu se, kaže, nije uplašila, ali je kasnije videla vesti o nesreći. Počela je da zove ćerku, ali nije mogla da je dobije.

- Nisam se odmah uplašila, sve je bilo dobro. Ali i dalje nismo mogli da je dobijemo, a kad sam dobila Miloševog brata koji takođe nije mogao doći do nje, tad je nastala panika. Onda sam videla inicijale na portalima. Utrnula sam. Odmah sam sa suprugom krenula prema Novom Sadu. Stigli smo do Železničke stanice , ali nismo mogli da dobijemo nikakve informacije. Još se ništa nije znalo. Potom smo otišli do bolnice, ali ni tamo nisu mogli ništa da nam kažu. Počela sam da ludim. Nisam mogla da dođem do svoje ćerke. Tad je muž ostao ispred bolnice sa svojom majkom da čeka neke informacije, a ja sam s rođakom otišla do policije po informacije - u dahu govori Zorica.

Kad joj je policajac potvrdio da joj je ćerka među poginulima, nije verovala da je to istina.

- Nisam više bila svesna ničega. Nisam znala gde se nalazim ni kako da reagujem. Sve mi se izgubilo. I um i sve. Rekli su mi da je mrtva, da je moja ćerka mrtva. Da je dete koje je tek počelo da živi mrtvo. A među poginulima je i moj Miloš, njen dečko. Njega sam volela kao svog sina. Ne mogu da vam opišem bol koju sam osećala. Deca su mi mrtva. Samo mi je to prolazilo kroz glavu. Pa oni su za iduću godinu planirali svadbu, a njega smo danas sahranili, a moju ćerku ćemo sutra. Deca u dvadesetim godinama. Ne znam ni kako sam na kraju došla kući, sve mi je u magli - govori Zorica kroz suze.

Anđela Ruman sahranjena je u ponedeljak, 4. novembra na groblju u Staroj Pazovi. Opelo tragično nastradaloj devojci držalo je 13 sveštenika. Njen mladić sahranjen je u rodnom mestu dan ranije.

Autor: Snežana Milovanov