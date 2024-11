'TI I JA SINE MOŽEMO SVE!' MAJKA POSVETILA SINU (2) SNAŽNU PORUKU NE SLUTEĆI ZLO: Poruka Vrščanke koja je ostala bez deteta potresla sve (FOTO)

Dečak M. M. (2) iz Vršca poginuo je juče kada ga je, kako se sumnja, otac Nikola M. (35) odvezao u smrt nakon što je izazvao stravičnu saobraćajnu nesreću kada se "škodom" zakucao u kamion. Dečak je nastradao na licu mesta od zadobijenih povreda, a njegova majka mu je u aprilu poslala snažnu životnu poruku na Fejsbuku ni ne sluteći da će doživeti ovakvu jezivu tragediju.

Nesreća se, podsetimo, dogodila u četvrtak oko 15 časovima na putu Vlajkovac-Uljma kod Vršca kada je Nikola M. upravljao automobilom marke "škoda" rumunskih tablica, i to pod zabranom upravljanja vozilom. Nikola M. uzeo je sina M. M. (2) iz vrtića kog je stavio na suvozačevo mesto. Od siline udarca nastradali su na licu mesta, dok je vozač kamiona iz Valjeva teško povređen.

- Ti i ja sine, možemo sve - glasila je njena poruka uz simbolničnu fotografiju na kojoj se mogu videti kako se drže za ruke.

Majka dečaka kog je otac ubio posvetila snažne reči



Podsetimo, Nikola M. je svojoj bivšoj partnerki neposredno pre saobraćajne nesreće, kako su to ispričali poznanici, poslao jezivu poruku u kojoj joj je navodno rekao "da više nikada neće videti dete". Uznemirena žena pretnje je prijavila policiji. Potom su joj na adresu došli policajci kako bi joj saopštili da se dogodila saobraćajna nesreća i da je njeno dete nastradalo.

- Plakala je i vikala iz sveg glasa: "Ubio mi je sina. Ubio mi je sina, proklet bio!" - navode poznanici i prijatelji za Kurir.

- Mi svi mislimo da je Nikola namerno ubio dete i sebe. Nažalost, teško mi je da u to prvo poverujem, a potom i da izustim. Ali on je to uradio iz mržnje, neke opsesije prema toj nesrećnoj ženi sa kojom je bio u braku. Čuli smo da je on nju pritiskao da se pomire, slao joj poruke, uznemiravao pozivima. Ona to nije prijavljivala policiji, nije slutila da ovako nešto može da se desi. Njemu je samo bilo važno da li je ona našla drugog partnera, a moguće da je sada čuo da je ponovo srećna u tom smislu i da je želeo da joj napakosti i da joj uništi sreću - rekao je poznanik Nikole M. za Kurir.

Mališan će sutra biti sahranjen na vršačkom Novom groblju.

- Nije želela da sina sahrani sa ocem koji mu je oduzeo život ni krivom ni dužnom - podseća sagovornik i objašnjava:

- I na umrlici za dečaka kao ožalošćeni stoji samo porodica dečakove majke, dok se prezime njegovog oca ne pominje nigde. Razumemo tu njenu odluku, ne bi ni bilo normalno da sin počiva pored oca ubice. Ne znamo kako će ona sutra preživeti dan, ne dao Bog nikome.

Autor: Dubravka Bošković