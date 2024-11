SEVALE PESNICE U NOVOM SADU! Totalni haos i tuča na terenu! Tenzije, udarci, crveni kartoni... Sukob se nastavio i posle meča! (VIDEO)

Meč desetog kola Prve futsal lige Srbije između Novog Sada i zrenjaninskog SAS-a završen je 2:2, ali će ostati upamćen po totalnom haosu koji je počeo u samom finišu, a koji se nije završio ni nakon utakmice.

Na 30-ak sekundi pre kraja susreta došlo je do opšte tuče futsalera oba tima, te su sudije Nikola Aleksić i Branko Galić imali pune ruke posla da smire ratoborne strane. Najratoborniji bili su rezervni golman domaćih Stefan Gligorijević i igrač gostiju Dušan Radenković koji su zaradili crvene kartone, a posle kraćeg prekida utakmica je ipak nastavljena i završena.

Ipak, prema informacijama do kojih smo došli od ljudi koji su se našli na licu mesta, sukob nije završen ni kada su igrači otišli u svlačionice, već su se tenzije prenele i van parketa. Srećom, povređenih nije bilo, a čelnici Fudbalskog saveza Srbije istragom će utvrditi šta se sve tačno desilo.

Incident možete pogledati na 1:44:55 od početka sledećeg snimka:

Što se same utakmice tiče, tim iz Zrenjanina imao je ulogu autsajdera, ali je uspeo da stigne do boda protiv Novosađana. Domaćin je vodio sa 2:0 golovima Jovana Bobara, ali se SAS vratio i preko Dušana Radenkovića i Slađana Novkovića stigao do 2:2.

Posle deset odigranih kola Novi Sad zauzima osmu poziciju na tabeli Prve futsal lige Srbije sa 11 osvojenih bodova, dok je SAS poslednji sa samo dva boda.

Autor: Aleksandra Aras