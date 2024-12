Lepa Violeta (24) je na mestu ostala mrtva! Njen dečko teško je povređen u stravičnoj nesreći kod Orlovače, a evo šta bi mogao biti uzrok

"Dačija" je od siline udarca udarila u betonski zid, a potom je nekoliko puta zarotirala nasred ceste. Automobil u kom je bio par uništen je i potpuno smrskan.

Devojka Violeta Andžić (24) poginula je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak kod groblja Orlovača u Beogradu.

Nesreća se, podsetimo, dogodila 12. decembra oko 17.40 časova kod Obilaznice oko Beograda, kada su sudarili autobus iz Albanije i automobil marke "dačija" u kom je bila poginula devojka bila suvozač.

- Sumnja se da je do nesreće došlo kada je treće vozilo koje se navodno, nalazilo ispred "dačije" naglo zakočilo. Tada je, kako se sumnja, vozač "dačije" inače, dečko nastradale Violete Andžić udario u to vozilo, a autobus je od pozadi udario u njihova kola i to kako se sumnja, u punoj brzini - kaže naš sagovornik:

- "Dačija" je od siline udarca udarila u betonski zid, a potom je nekoliko puta zarotirala nasred ceste. Automobil u kom je bio ljubavni par uništen je i potpuno smrskan.

Tada su usledile jezive scene, a prema rečima očevidaca, vatrogasci su morali da seku lim kako bi izvadili putnike iz unakaženog vozila.

- Od siline udarca devojka Violeta je od zadobijenih povreda preminula na licu mesta i nažalost, lekari Hitne pomoći koji su došli ubrzo ne maesto nesreće samo su mogli da konstatuju smrt. Pomoć su pružili Violetinom dečku koji je tom prilikom, povređen i sanitetom je prevez u Urgentni centar - kaže naš sagovornik i dodaje:

- Lekari su potom pregledali i putnike iz autobusa, kao i vozača autobusa kome je alko testiranjem utvrđeno da nije bio pod destvom alkohola.



Policija je satima radila uviđaj, a ta deonica puta je bila u prekidu. Istraga je u toku i ona će utvrditi sve detalje jezive saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom.

Violeta Andžić sahranjena je 14. decembra na seoskom groblju u Deču, u opštini Pećinci. Na večni počinak ispratili su je roditelji, sestra, brojni rođaci i prijatelji koji nisu mogli da dođu sebi od šoka koji su doživeli dva dana ranije.

- Dana 12. decembra 2024. godine preminula je naša draga i nikada neprežaljena Violeta. Obaveštavamo rođake i prijatelje da će se opelo održati u Crkvi Vaznesenja Gospodnjeg u Deču 14. 12. 2024 sa početkom u 13 sati, a sahrana istog dana u 13.30 sati na groblju u Deču - piše na tužnoj umrlici koju potpisuje neutešna porodica.

Autor: Snežana Milovanov