'U OVAKO MALOM SELU IMAMO MAFIJAŠKU LIKVIDACIJU' Biznismen iz Šapca ubijen sa 3 HICA, od ubice ni traga ni glasa već 8 DANA: Od tada smo svi u strahu

Meštani sela Varna kod Šapca, gde je prošle nedelje ubijen poznati biznismen Sreten Petrović (64) u svom magacinu kažu da od tada žive u strahu i da se nadaju da će nadležni što pre identifikovati ubicu i privesti pravdi.

Sreten Petrović koji je inače bavio prodajom šerpi, escajga i svih ostalih stvari vezano za domaćinstvo, podsetimo, ubijen je u subotu 7. decembra u svojoj hali koju poseduju u selu kod Šapca.

Napadač je ispalio tri hica u potiljak žrtvi, i to sa pištoljem koji je imao prigušivač. Više javno tužilaštvo u Šapcu koje vodi istragu navelo je ranije da je u počinilac brutalnog ubistva NN lice za kojim se intenzivno traga.

- Strašno je što je Sreten ubijen kao kriminalac, a bio je tako dobar i čovek i preduzetnik. Mi od tada svi živimo praktično u strahu - kaže stariji meštanin Varne i nastavlja:

- Bio sam Sretenu na sahrani u ponedeljak, bilo je jako puno ljudi. Pričao sam malo sa meštanima, verujte, nikome nije prijatno da u ovako malom selu imamo mafijašku likvidaciju. To deluje krajnje nebezbedno, i tražimo da se što pre slučaj reši i da se počinilac uhapsi.

Meštani u strahu, čuli nekoliko varijanti zločina

Prema rečima sagovornika, niko i dalje ne zna motiv zločina.

- Kada se desi nešto u selu, o tome se danima priča, a onda se zaboravi. Međutim, o Sretenu i zločinu koji je počinjen i dalje se priča. Ljudi su uplašeni i to nam je glavna i jedina tema danima. Čuo sam nekoliko varijanti kako je došlo do zločina, ali mislim da je problem dosta dublji. Ko zna šta je tu sve posredi - kaže sagovornik i dodaje:

- Pare su navodno, nađene pored Sretena, pa to deluje kao da nije bilo razbojništva, kako se na početku odmah i pričalo. Nađeno je pored Sretena mnogo novca, cifru ne smem ni da vam kažem. Puno je to novca, e sad da li je to trebalo da da tom ubici, ili je nešto drugo u pitanju, ko će ga znati.

Selo, ko selo, kako navodi jedna meštanka, uvek se doda neka rečenica i sklopi se scenario.

- Sretena sam poznavala, tačnije celu njegovu porodicu. On je bio divan, pošten čovek koji je sve sam stvorio. Svaka mu čast na tome, ali ko zna ko ga je uzeo na zub. Ne dolazi neko tek tako da te ubije. Pare su našli kod njegovog tela. Znači nisu lopovi - kaže starija gospođa koja navodi da je išla u školu sa ocem ubijenog.

- Kažu istraga će utvrditi šta se desilo, a li još uvek nema novosti. Čula sam od komšinice da nisu našli nijedan trag tamo od ubice. Možda je to neki profesionalac kog je unajmio neki njegov poslovni saradnik, ili poznanik, neko kome je bio trn u oku. Došlo je neko nebezbedno vreme i ja se iskreno plašim jer živim sama i imam deviznu penziju.

Meštani su saglasni da ubica treba što pre da se privede pravdi jer se oni osećaju ugroženo. Sretena Petrovića u lokvi krvi našao je navodno, sin.

Komšije su čule buku, a potom su pozvale sina ubijenog Sretena da dođe i proveri o čemu se radi jer su mislili da su na meti razbojnika. Sin je navodno zvao oca, ali se nije javljao na telefon, pa se uputio ka magacinu gde je i pronašao oca, poznatog biznismena.

Magacin u kom je ubijen Petrović porodica je koristila kao halu za veleprodaju, dok su u gradu Šapcu imali nekoliko lokala maloprodaje. Biznismen je sahranjen 9. decembra na groblju u Jevremovcu, selu pored Varne, a na večni počinak ispratilo ga je mnogobrojna rodbina i prijatelji.

