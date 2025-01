'NE ZNAM ŠTA MU JE TO TREBALO, DA UBIJE ČOVEKA I TO OCA SVOG UNUČETA' Komšije sve ispričale o krvoproliću tasta nad zetom, na slavi pred gostima i decom

M.B. (70) je nakon horora uhapšen zbog sumnje da je ubio svog bivšeg zeta D.N. (41). Komšinica najpre mislila da se posvađao sa sinom, koji nije živeo sa njima

"M.B. je porodičan čovek, supruga mu je divna žena, a pored ćerke imaju i sina. Lepo su živeli, ne znam šta mu je to trebalo da ubije čoveka i to oca svog unučeta", priča komšija koji dobro poznaje pomenutu porodicu u čijem se domu u Batajnici sinoć dogodilo ubistvo.

Komšije su u šoku nakon što su čuli šta se dogodilo, za M.B. kažu da je dobar čovek, iako je voleo da popije.

- Ima on velikih zdravstvenih problema, ali nije se lečio koliko znam, odao se alkoholu i pretpostavljam da je to doprinelo da uzme nož u ruke i tako okonča svađu, što nikako ne opravdavam, ali kad se popije toliko koliko se sinoć pilo, i ne čudi me šta se na kraju desilo. Pre bih rekao da je hteo da ga zaplaši samo, nije nikada bio problematičan, niti sam mislio da može biti spreman na to da ubije čoveka - kaže sagovornik.

Druga komšinica je podelila sa nama da je najpre mislila da se M.B. posvađao sa sinom, koji nije živeo sa njima.

- M.B. sa suprugom ima dvoje dece, sina i ćerku, sina nismo videli jako dugo, prvo sam pomislila da se on vratio i da je došlo do svađe pa je nož na njega potegao, ni na kraj pameti da je bivši zet nastradao.

Naša sagovornica dodaje da je M.B. penzioner već uveliko, a ranije je radio kao varilac.

- Pošteno su živeli i dok je radio i sad otkako je u penziji. Ćerka mu se dva puta udavala, ali se oba puta i razvela. Vratila se kod roditelja i živela je u potkrovlju, dok su M.B. i žena živeli dole gde su i slavili - dodaje ona.

Inače, kako kažu komšije, prizori sinoć bili su jezivi, do krvoprolića došlo je oko 23 sata i to pred gostima i decom, s obzirom na to da su juče obeležavali krsnu slavu Svetog Jovana.

- Supruzi ubice je sinoć pozlilo od šoka, hitna je dolazila po nju. Žena se onesvestila kada je videla krv i nož. Jedva su je povratili, ali ne znam da li se vratila i kako je sad, nikoga nisam videla u tom dvorištu od jutros - rekla nam je ova komšinica.



