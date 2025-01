Šok tvrdnja sestre ubijenog Slaviše: Bio je još neko sa napadačima, oni su deca, nisu mogli sami da ga savladaju

Bojničko selo Gornji Brestovac u šoku je i strahu nakon stravične smrti njihovog meštanina Slaviše Bogdanovića (61) koji je ubijen u noći između 27. i 28. januara ove godine nakon čega je njegovo telo odbačeno kraj tamošnje reke.

Njegova sestra Dušica Anđelković danas je u Slavišinoj kući dočekivala rođake i prijatelje koji su došli da joj izjave saučešće zbog tragičnog gubitka. Ni ona ni komšije žrtve ne moge ni da pretpostave šta je navelo dvojicu mladih ljudi, od kojih je jedan maloletan, da motkama brutalno pretuku čoveka sa kojim se čak nisu ni dobro poznavali.

Dušica kaže da se sa bratom redovno čula telefonom te da ga je povremeno posećivala kada bi joj to dozvolile obaveze na poslu.

- Čuli smo se pre dva, tri dana, kazao mi je da je dobro. U ponedeljak ujutro su me zvali ljudi i javili da ga nema. Zatim sam dobila poziv da su ga našli i da je ubijen, odmah smo došli ovde. Kada su ga doneli, inspektorka mi je samo pokazala njegovu ruku, bila je modra i sva naduvena, kažu i da mu je glava sva bila smrskana, ali ja to nisam videla - priča neutešna sestra žrtve ubistva.

Ističe da ni njoj kao ni Slavišinim prijateljima nije jasan motiv stravičnog zločina.

- Pitajte kog god želite, svi će vam reći da je je bio dobar za sve samo za sebe nije. Živeo je sam, čuvao je svinje za jednog čoveka, prošle godine sam ovde bila četiri, pet dana na odmoru, nikada mi se nije požalio da ima neke probleme. Ljudi pričaju da te mladiće skoro nije poznavao, nije imao ništa sa njima. Nije mi jasno zašto su ga ubili, iz kuće ništa nije nestalo, se je na svom mestu, čak i mobilni telefon - nastavlja Dušica.

Objašnjava da je klupko zločina počelo da se odmotava kada je čovek čiju je stoku Slaviša čuvao došao do njegove kuće.

- Trebali su da negde idu zajedno, zvao ga je dva puta telefonom, ali mu on nije odgovarao. Vrata su bila zaključana, a njega nigde nije bilo. Našli su ga dole u potoku, ko zna gde su ga ubili i kako. Na nozi je imao samo jednu patiku, druga nije nađena. Imam razloga da sumnjam da je sa tom dvojicom bio još neko ko je ubio moga brata. On je bio krupan čovek, imao je više od 100 kilograma a ti napadači su deca, ne verujem da su sami mogli da ga savladaju. Sve je to za mene misterija, mogu samo da kažem da se moj brat nikome nije zamerio i nije zaslužio da bude ubijen - zaključila je Slavišina sestra.

Telo ubijenog Bojničanina prebačeno je u Zavod za sudsku medicinu radi obdukcije koja je danas završena. Dušica Anđelković je kazala da je sahrana zakazana za sutra, te da su Slavišini prijatelji preuzeli na sebe da mu na seoskom groblju iskopaju raku.

Izvršioci zločina identifikovani su zahvaljujući kamerama na seoskoj prodavnici na kojima se vidi da su napadači bili u ponedeljak ujutro sa žrtvom, te da je jedan od njih Slaviši nešto kazao. Njegov nestanak policiji su prijavile komšije koje su strahovale da mu je pozlilo.

Policija je razvalila zaključana vrata i kada je ustanovljeno da Bogdanovića nema u kući počela je potraga za njim. Njegovo telo pretučeno telo pronašle su komšije i pozvale policijsku patrolu koja je pretraživala drugi deo sela.

Kako je saopštila policija, dvojica mladića se terete za krivično delo ubistvo u saizvršilaštvu za koje je propisana kazna zatvora od pet do 15 godina. Sedamnaestogodišnjaku osumnjičenom za Slavišino ubistvo određen je pritvor a Više javno tužilaštvo je predložilo da nakon saslušanja bude prtvoren i njegov osamnaestogodišnji saučesnik.

