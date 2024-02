DOBOJ U ŠOKU NAKON SUROVOG UBISTVA SAŠE KULIŠIĆA! Milenković za Pink: Njegova žena je sve osmilsila i u sve to uvukla ljubavnika tinejdžera, maloletnu ćerku i sestru

Doboj je već nekoliko dana u šoku nakon surovog ubistva njihovog sugrađanina Saše Kulišića čije unakaženo telo 30. januara pronađeno u šumi.

Nakon sašinog ubistva uhapšaeni su njegova supruga Andrea K. i Dražen L. koji je navodno bio njen ljubavnik, a lisice na ruke stavljene su i Sašinoj i Andreinoj maloletnoj ćerki koja je osumnjičena za pomaganje u ubistvu oca.

Prof. dr Gordana Božilović advokatica rekla je za Pink da je stvarno imala bezbroj ubistava i teških ubistava tokom sudske prakse ali je ovo jedan toliko neobičan događaj da je teško shvatiti motive i d ase uključi cela porodica.

- Oni su svi na neki način saučesnici s tim što je taj njen navodni dečko i supruga izvršioci, a upravo ćerka i sestra bi bili pomagači. U situaciji kada su znali za šta se koriste i zašto treba da se nabave ti lekovi sada je pitanje da li su oni znali da taj lek treba da se stavi ocu sa namerom da dođe do ubistva onosno teškog ubistva. Jer zaista da se ćerka od 14 godina uljuči u ubistvo oca na takav način to su zaista oblici jednog teškog ubistva - rekla je advokatica.

Dejan Milenković, pomoćnik načelnika UKP, rekao je da ovo očigledno nije bilo ubistvo iz strasti.

- Očigledno je Andreja koja je ta koja je zamislila i osmislila ceo ovaj plan da dođe do jednog ovakvog monstruoznog ubistva, odoba koja vrlo dobro manipuliše ljudima. Ona je u to uvukla i svog ljubavnika tinejdžera od 19 godina koji je pretoga bio uzoran mladić. Definitivno je ona taj inicijator, a ono što je najgore je da je u sve to uplela i njihovu zajedničku ćerku pa i sestru - kaže Milenković.