REKONSTRUKCIJA JEZIVOG UBISTVA U DOBOJU: Evo kako je izvedena Sašina LIKVIDACIJA - poznati SVI DETALJI

Ceo region potresla je vest o brutalnom ubistvo Saše K. (46), oca četvoro dece, čije je beživotno telo, vezanih ruku i nogu i sa glavom oblepljenom selotejp trakom, pronađeno 30. januara u šumi nedaleko od popularnog izletišta Preslica.

Policija je do sada privela troje osumnjičenih u ovom slučaju - Andreu K. (34), suprugu ubijenog, potom njihovu maloletnu ćerku (14), ali i Dražena L. (19) koji je, kako se veruje, bio u ljubavnoj vezi sa Sašinom ženom.

Kako su iz Okružnog javnog tužilaštva u Doboju naveli, sumnja se da su Andrea K. i Dražen L, u periodu od 29. januara do 30. januara, po prethodnom dogovoru sa maloletnom devojčicom, ubili Sašu "tako što su istog u porodičnoj kući prethodno omamili uz upotrebu određenih tableta za spavanje i zadali mu par udaraca od kojih je krvario, a potom ga vezanog izneli iz kuće i motornim putničkim vozilom marke "Peugeot" odvezli u mesto Preslica, u Doboju, u šumu u neposrednoj blizini pored izletišta, gde su mu osumnjičeni zadali nepoznatim predmetom četiri ubodne rane u predelu stomaka i usled razvoja teškog traumatskog i hipovolemičkog šoka izazvanog povređivanjem i gubitkom krvi nastupila smrt, da bi ga takvog ostavili u šumi i uputili se u nepoznatom pravcu", potvrdili su iz Tužilaštva.

Kako je do sada pokazala istraga, veruje se da su majka i maloletna ćerka duže vreme trovale Sašu, stavljajući mi lekove u piće. Sašu je, kako se veruje, nekoliko sati pre ubistva maloletna ćerka omamila lekovima. Ona je tablete, koje je kupila njena tetka, usitnila i sipala u vodu od koje je ocu potom napravila limunadu. Kada je Saša omamljen zaspao, ćerka je pozvala majku i Dražena, ostavila otključana vrata da mogu da uđu u kuću.

Kada su Andrea i Dražen stigli, devojčici su rekli da ide u dnevnu sobu i zatvori vrata. Ušli su u sobu gde je Saša spavao, udarili ga, vezali mu ruke i noge kanapom, a glavu oblepili selotejp trakom. Vezanog i prebijenog strpali su ga u gepek i sa dva vozila krenuli ka šumi kod izletišta. Dražen je išao jednim vozilom, a Andrea drugim sa vezanim Sašom u gepeku. U šumi su oštrim predmetom Sašu uboli četiri puta u stomak i ostavili ga da umre. Nakon toga vozilima odlaze do jednog parkinga u Doboju, odakle Andrea kreće za Banjaluku, gde je ranije iznajmila stan na dan. Oko šest sati ujutru 30. januara Andrea stiže u Banjaluku.

Kako je rečeno na konferenciji za medije u utorak, Andreina kuma je prva posumnjala da nešto nije u redu. Ona je istog dana oko 11.50 sati pozvala policiju i prijavila Andrein i Sašin nestanak. Rekla je policiji da je Andrea sa muškarcem napustila kuću, u kojoj je ostalo dvoje maloletne dece i da su na krevetu uočeni tragovi krvi.

Policija je po dolasku prvo posumnjala da se radi o porodičnom nasilju, zbog čega je pozvana socijalna služba koja se pobrinula za decu. Negde oko 13.50 sati je stigla dojava građana da je u Preslici pronađeno telo NN muške osobe, koje je bilo vezano, a lepljivom trakom bili su pokriveni usta i oči. Ubrzo je utvrđeno da se radi o Saši K. Policija je ubrzo saznala da bi se u vezu sa ubistvom mogla dovesti supruga ubijenog Andrea K. (33) i mladić Dražen L. (19).

"Policajci su došli do informacija da su ta dva lica bila u nekoj vrsti emotivne veze pre tog događaja", navedeno je na konferenciji za novinare.

Odmah se krenulo u poteru za njima. Mladić je identifikovan i lociran na području Doboja u poslepodnevnim časovima, dok je Andrea locirana na području Banjaluke i uhapšena. Osumnjičeni Andrea i Dražen su u sredu 31. januara sprovedeni u tužilaštvo. Međutim, još jedan šok usledio je kada je otkriveno da je uhapšena i maloletna Sašina ćerka (14), koja je takođe sprovedena u tužilaštvo.

Isto veče ćerki je određen maloletnički pritvor do 30 dana, dok je Andrei i njenom navodnom ljubavniku pritvor do 30 dana određen sutradan, 1. februara. Stotine ljudi ispratilo je Sašu na večni počinak 1. februara, a on je sahranjen na lokalnom groblju.

