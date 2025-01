Vezali ga, pa drvenom motkom tukli do smrti! Detalji svirepog ubistva kod Bojnika

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bojniku su brzom akcijom identifikovali i uhapsili dvojicu sugrađana, N. U. (19) i jednog sedamnaestogodišnjaka, zbog sumnje da su zajedno učestvovali u ubistvu meštanina Slaviše B. (62) iz obližnjeg sela Gornji Brestovac.

Kako saznajemo, oni se sumnjiče da su 27. januara ubili žrtvu u njegovoj kući, nakon kraće rasprave.

- Zadali su vlasniku kuće više udaraca, a zatim ga odvukli do obližnjeg potoka. Tu su ga vezali i nastavili da ga tuku rukama, nogama i drvenom motkom. Od zadobijenih povreda muškarac je preminuo - otkriva sagovornik iz istrage.

Po ovlašćenju Višeg javnog tužilaštva, N. U. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu na saslušanje. Što se tiče saučesnika u ovom zločinu, on će biti priveden sudiji za maloletnike.

Motiv ovog svirepog ubistva za sada još nije poznat.

Autor: Snežana Milovanov