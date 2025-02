UBISTVU PRETHODILA JEZIVA SCENA! Komšije progovorile o Mihailu koji je ubio majku u NS: Mnogo se radovala, jedan dan je delio od...

Komšije ubijene Aleksandre R. opisuju je kao dobru osobu.

Nakon stravičnog ubistva u Novom Sadu kada je Mihailo K. (21) nasmrt izbo majku, Aleksandru R, stanari zgrade u kojoj je pronađeno telo nesrećne žene, i dalje su u šoku i neverici.

Kako kažu, ništa nije naslućivalo na to da bi moglo da dođe do ovakve tragedije, pa čak ni kada je neko od njih kobne noći pozvao policiju zbog buke koju je pravio Mihailo bacajući staklene predmete, uključujući i televizor, kroz prozor. Mihailu K. (21), Viši sud u Novom Sadu je odredio pritvor do 30 dana zbog sumnje da je ubio majku, Aleksandru R. (48).

Prema nezvaničnim saznanjima, ubistvu je prethodila svađa.

- Prve informacije ukazuju na to da je Mihailo, nakon svađe, zadao više uboda po telu svojoj majci koja je od zadobijenih povreda preminula na licu mesta - rekao je izvor.

"Pričala je da jedva čeka da se vrati na posao"

Komšije ubijene Aleksandre R. opisuju je kao dobru osobu koja je radila kao medicinska sestra u jednoj ambulanti u Domu zdravlja.

- Sandra, kako smo je zvali, uvek je bila spremna da pomogne drugima i bila je poznata po svojoj ljubaznosti prema nama komšijama, ali i prema pacijentima. Pričala nam je da je na godišnjem odmoru i da jedva čeka da se vrati na posao, što je trebalo da uradi u ponedeljak. Možda je imala problema sa sinom, ali nije htela o tome da govori pa joj je samo na pameti bilo da počne ponovo da radi kako bi malo smetnula sa uma probleme koji su je snašli – kaže jedna komšinica.

Pojedine komšije navode da se naslućivalo da nešto nije u redu u odnosima između Sandre i Mihaila, a pojedini sumnjaju i da je Mihailo koristio narkotike te na taj način pokušavaju objasniti njegovo ponašanje kobne noći.

- Ne mogu da poverujem da je bio u stanju nešto tako strašno da uradi svojoj majci. Možda je droga kumovala svemu, a možda i njegovo psihičko rastrojstvo jer ga jedno vreme nismo viđali pa se po komšiluku pričalo da je na lečenju u nekoj psihijatrijskoj ustanovi gde je proveo oko pola godine - kaže njihova komšinica.

Dodaje da je Mihailo ponekad odlazio na obližnje igralište da igra košarku sa momcima iz kraja koji se sa njim nisu družili zato što im je bio "malo čudan", ali su mu dozvoljavali da sa njima nekada odigra "partiju basketa".

- I moj sin je išao na taj teren, zajedno su igrali košarku i nikada nije pokazivao agresivnost, ali im je oduvek bio čudan pa su ga se klonili. Ne iz straha, pošto su mnogo veći, stariji i jači od njega, već zato što nikada nisu imali neke zajedničke teme za priču – prepričava komšinica reči svog sina koji je kao i ona bio zatečen vešću da je Mihailo počinio tako gnusan zločin.

Ranije policija intervenisala?

Neke komšije tvrde da su i ranije čuli da je po Aleksandrinom pozivu policija intervenisala zbog Mihailovog ponašanja, ali da se njima nikada nije žalila na probleme sa sinom.

Ipak, dodaju da im je poznato da je jednom prilikom policija intervenisala na njen poziv. Veruju da je posle toga bilo sličnih situacija, ali da ona kao majka više nije želela da traži pomoć policije.

Objavio snimak dan pre ubistva

Na Instagram profilu, osumnjičeni Mihailo je objavio snimak na kojem se vidi on sa Biblijom u ruci, krstom oko vrata.

- Od danas, tišina ima da progovori. U ime oca, sina i svetog duha. Amin. Blagosloveni bili braćo i sestre moje i svi koji ovo gledate! - rekao je on na snimku.

Autor: Aleksandra Aras