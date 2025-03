'NEĆE DOŽIVOTNO BITI U ZATVORU, A KADA SE BUDEMO SRELI...' Porodice žrtava besne nakon što je Uroš Blažić tražio MANJU KAZNU: To je dve godine po detetu i ova kazna je sramna

Agonija roditelja čija su deca ubijena u nezapamćenom masakru u Malom Orašju i Duboni pre tačno godinu i po dana, ponovo je oživela. Vest da su se Uroš Blažić, počinilac ovog stravičnog zločina, i njegov otac žalili na presudu od 20 godina zatvora, izazvala je talas besa i ogorčenja među porodicama žrtava.

Saša Panić tog 4. maja 2023. godine u danu je ostao bez oba deteta, sina Milana i ćerke Kristine, a u jednom trenutku Uroš Blažić ispalio je šaržer u njegovu decu i njihovog prijatelja Dalibora Todorovića u školskom dvorištu u njihovom rodnom selu Dubona počinivši tako masakr u Mladenovcu koji je šokirao ceo region.

Godinu i po dana kasnije Uroš Blažić, ubica njegovih najmilijih, osuđen je na kaznu od 20 godina zatvora, a na istu kaznu osuđen je njegov otac Radiša Blažić. A u Apelacioni sud u Beogradu pristigao je 25. februara predmet po žalbama na prvostepenu presudu Urošu Blažiću, kojom je osuđen na kaznu zatvora od 20 godina jer je 4. maja 2023. godine u selima kod Mladenovca ubio devet i ranio 12 osoba.

"Kada smo čuli vest, pobesneli smo. Mislili smo da imaju bar malo obraza i stida, ali i ovog puta su se drznuli i povredili nas. Čak je i ova presuda sramna, ovim putem apelujem na sud da odbaci ovu žalbu. Ovo je toliko bezobrazno i drsko, ne mogu objasniti kako se mi roditelji osećamo. To je dve godine po detetu i ova kazna je sramna! Vidite i sami koliko su bezobrazni, pisali su žalbu na presudu koja je nedostojna... Toliko su porodica uništili i doživotno zavili u crno. Povrh svega toga, oni pišu žalbu", rekao je Saša Panić, otac ubijenih Milana i Kristine za Blic i dodao:

"Dosta ljudi se u ovom slučaju provuklo da ne odgovaraju. Sud se fokusirao samo na njih dvojicu, na naše ukazivanje da je tu indirektno postojalo još saučesnika, niko nije odgovarao. A to su, ljudi iz vojske, ljudi koji su pomagali Radiši da iznosi oružje, ljude iz socijalnog koji nisu ukazivali pomoć Urošu. On ni za jedno krivično delo, pre ovoga, nije bio sankcionisan. Tu je i majka Biljana Blažić. To su sve saučesnici. Ne mogu samo Uroš i Radiša da odgovaraju, već svi oni", rekao je Saša.

"Za ovo su trebali biti obešeni"

Milosav Todorović, otac ubijenog Dalibora, ističe da je maksimalna kazna premala za zločin koji je odneo živote devetoro ljudi i ostavio trajne posledice na preživele i njihove porodice.

Kako je istakao, nada se da žalba biti odbačena.

"Ja verujem će sud odbaciti ovu žalbu, oni su za ovo delo trebali da budu obešeni na Terazijama, o kazni da ne pričam. 20 godina je malo. Na suđenjima se videlo koliko su oni bezobrazni, lažno su odgovarali na pitanja, ni tračak istine nismo čuli. Čekali smo da čujemo zašto nam je decu ubio i nismo saznali istinu zašto je on to uradio. Mi svi tragamo za tim odgovorom", rekao je Milosav Todorović, otac ubijenog Dalibora i dodao:

"Kada bih imao priliku da ga vidim, zaklao bih ga! Neće doživotno biti u zatvoru, kada se budemo sreli... Sud i ostalo što nam budu sudili, ne zanima me ni da li ću izaći živ ili ne. Ionako nam je život prazan i ničemu ne vodi", rekao je Milosav.

Autor: Dalibor Stankov