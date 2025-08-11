U BELOM MU REKLA 'DA' A SADA GA U CRNINI ISPRAĆA: Ovo je najtužnija ljubavna priča sa juga Srbije

Samo tri meseca nakon što se oženio sa Njomzom Grabanicom, bivšom direktorkom Katastra u opštini Klina, Edmond Hasani (41) ubijen je zajedno sa svojim ocem u pucnjavi koja se dogodila juče ispred poznatog kafića u Gnjilanu.

Edmond Hasani je na svom profilu na društvenoj mreži "Facebook" često objavljivao slike sa svojom ženom i ponosno je pokazivao svoju ljubav prema njoj, a njegova tragična smrt ostavila je porodicu u suzama i očaju.

Ubijen je i A. H. (68), porodični prijatelj koji je sedeo na kafi sa tragično nastradalim vlasnicima zlatare, a među ranjenima je i zet porodice, B. H. (41), koji se nalazi u teškom stanju u Univerzitetskom kliničkom centru Kosova u Prištini.

Sahrana Edmonda i Selamija biće održana danas u 16:40 na gradskom groblju u Gnjilanu, nakon popodnevne molitve.

Podsetimo, Selami Hasani i njegov sin Eedmond, vlasnici jedne zlatarske radnje kao i A. H, preminuli su na licu mesta u nedelju oko podneva u Gnjilanu kada se dogodila pucnjava u kafiću. B. H. zadobio je teške povrede i prema rečima lekara sa Klinike za abdominalnu hirurgiju, nalazi se u teškom, ali stabilnom stanju.

Prema informacijama Kosovske policije i Osnovnog tužilaštva, osumnjičeni za krvavi obračun su Mefail Škodra (53) i njegovi sinovi Edonis (25) i Enđul (22), koji su u bekstvu, dok je jedna osoba uhapšena neposredno nakon što se dogodila pucnjava.

Za njima su raspisane poternice, a policija je objavila njihove fotografije i apelovala na građane da dostave informacije koje bi mogle pomoći njihovom pronalasku. U potragu su uključeni i svi granični prelazi, a podnet je zahtev za međunarodnu saradnju.

Na konferenciji za novinare otkriveno je da Mefail Škodra ima bogatu kriminalnu prošlost, sa više od 30 krivičnih dela u dosijeu, uključujući zelenašenje, ucenu, članstvo u organizovanoj kriminalnoj grupi, prevaru, pretnje, napade i brojne saobraćajne prekršaje.

Autor: D.B.