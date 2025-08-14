Dačić potvrdio: Vozač skutera koji je gazio decu na Tamišu tereti se za pokušaj ubistva

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je Milan J. (29), osumnjičen za napad na decu i njihovog trenera tokom treninga kajaka na reci Tamiš u Pančevu, uhapšen istog dana kada se incident dogodio, te da mu je odmah određeno zadržavanje do 48 sati.

- Što se tiče incidenta na reci Tamiš, to lice je uhapšeno istog dana i određena mu je mera zadržavanja do 48 sati. Isti se nalazi u KPZ Pančevo - rekao je ministar Ivica Dačić, aludirajući na pojedine natpise u medijima da policija nije odmah reagovala.

On je naglasio da se Milan J. tereti za krivično delo pokušaj ubistva.

- Pozivam sve da prestanu sa izmišljanjima i prenošenjem dezinformacija - dodao je ministar.

Autor: Pink.rs