DANAS SASLUŠANJE MILANA KOJI JE DIVLJAO SKUTEROM NA TAMIŠU I POVREDIO ŠESTORO DECE: Slučaj prelazi u Više tužilaštvo

U Pančevu će danas biti saslušan osumnjičeni Milan J. koji je u utorak bahatom vožnjom na reci umalo ubio male kajakaše.

Milan J. (29) iz Pančeva koji se sumnjiči da je u utorak divljajući skuterom na vodi povredio šestoro mališana koji su u tom trenutku bili na treningu, danas popodne bi trebalo da bude saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu u Pančevu.

Kako Kurir saznaje, nakon saslušanja predmet Milana J. preuzeće Više javno tužilaštvo u Pančevu zbog prekvalifikacije krivičnof dela. Predmet koji je na početku bio u nadležnosti Osnovnog javnog tužilaštva prelazi u Više tužilaštvo i samim tim krivično delo će biti teže i kazna koja preti Milanu J. biće veća od prvobitne.

- Policija je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu oduzela skuter kojim je 12. avgusta upravljao osumnjičeni Milan J. i povredio maloletna lica koja su u tom trenutku bili na treningu kajakaškog kluba iz Pančeva - navodi sagovornik i dodaje:

- Skuter je poslat na vanredni tehnički pregled i biće podvrgnut veštačenju. Takođe, ispitaće se i da li na skuteru ima nekih oštećenja kako bi se nemili incident što bolje istražio.

Autor: Pink.rs