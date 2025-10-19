VOZIO PREBRZO, PA UDARIO U AUTOBUS! Oglasio se MUP: Ovo je uzrok jezive saobraćajne nesreće kod Čačka

Jutros oko 6.40 časova, na putu Mrčajevci-Kragujevac u mestu Bečanj, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali autobus i automobil.

Do nezgode je došlo tako što je vozač „BMW“, kako se sumnja, usled neprilagođene brzine, prešao u suprotnu traku i sudario se sa autobusom.

U ovoj nezgodi pedesetčetvorogodišnji vozač „BMW“ smrtno je stradao, dok je jedna osoba zbrinuta u Opštoj bolnici u Čačku, radi ukazivanja lekarske pomoći.

Na lice mesta izašli su pripadnici policije, Odeljenja za vanredne situacije u Čačku i Hitne pomoći, kao i dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu.

Saobraćaj je na ovom delu puta bio u prekidu do 9.40 časova.

Autor: Iva Besarabić