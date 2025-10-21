MISTERIJA 2 KOFERA! KRTICA ŠKALJARCU POSLALA STVARI, ALI I UBICU?! Otkrivamo šta se nalazilo u torbama ubijenog Filipa Ivanovića

"Škaljarca" Filipa Ivanovića (33) koji je ubijen u Beogradu na vodi 16. oktobra, dok se skrivao jer je za njim bila raspisana poternica, prema sumnjama istražitelja, namestila je krtica u tom klanu koja mu je poslala dva kofera, ali i Đorđa Z. koji je priznao da ga je likvidirao.

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, pored tela ubijenog Ivanovića pronađena su dva kofera. Kako saznajemo, u njima su se nalazile lične stvari, uglavnom garderoba, ubijenog koji se prema operativnim podacima dovodio u vezu sa škaljarskim klanom.

Nije se nadao

Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu koje vodi istragu saopštilo je ranije da se sumnja da je Đorđe Z. osmislio i isplanirao način i mesto izvršenja ubistva, odnosno da Ivanovića ubije kada se on najmanje nada.

- Isplanirao je da izvrši krivično delo kada se oštećeni najmanje nada, odnosno kada mu okrene leđa. Đorđe Z. je oko 19 sati taksijem došao na adresu u Višegradskoj ulici u stan koji je preko maloletne osobe iznajmio osumnjičeni za pomaganje, Marko P. Oko 23 sata Đorđe Z. odvezao se taksijem do Hercegovačke ulice gde se sastao sa ubijenim i predao mu dva kofera koja je poneo sa sobom, a koji su mu ranije iste večeri dostavljeni - saopšteno je posle saslušanja osumnjičenih iz tužilaštva.

U trenutku kada je ubijeni Ivanović preuzeo kofere i krenuo da se udaljava, osumnjičeni je iz pištolja ispalio više hitaca u njega i pokušao da pobegne. Policija ga je uhapsila praktično na licu mesta, a pored tela "škaljarca" pronađeni su i koferi sa ličnim stvarima.

Autor: Iva Besarabić