AKTUELNO

Hronika

'BIO JE LJUBOMORAN, AGRESIVAN I OPASAN!' Komšije otkrile kroz kakvu je TORTURU Kristina prolazila sa nasilnim partnerom!

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić, Pink.rs, Društvene mreže/Privatna arhiva ||

Krvoproliće koje je potreslo Obrenovac i okolinu, kako prenosi Kurir, ima dramatičnu pozadinu. Naime, Kristina P. (28), devojka koju je brutalno izbo bivši partner Vuk M. (39), prema rečima njenih prijatelja dugo je trpela nasilje i pokušavala da pobegne iz toksičnog života sa njim.

Njih dvoje su, kako pričaju njeni prijatelji iz Stublina, odakle je ona rodom, živeli u vanbračnoj zajednici nekoliko godina i imaju dete od godinu i po dana. Međutim, Kristina se nedavno vratila u kuću svojih roditelja, bežeći od Vuka koji je, prema rečima meštana, bio agresivan, posesivan i sklon izlivima besa. Pored toga, kako dodaju, on je bio i duboko u kriminalnim vodama, ali niko nije znao precizno da kaže čime se bavi.

- Jadnica je došla nedavno s detetom u roditeljski dom. Rekla je da više ne može da izdrži. Govorila je da ju je tukao, da se boji za sebe i dete. Nismo mogli da verujemo da joj se na kraju ovo desilo, umalo je nije ubio - priča sagovornica iz Stublina za Kurir.

Foto: Društvene mreže/Privatna arhiva

Po povratku u kuću roditelja, Kristina je, prema rečima prijatelja, pokušavala da započne novi život, posveti se detetu i oporavi od trauma. Kobnog dana našla se na pogrešnom mestu u pogrešno vreme, u kući prijateljice gde je čuvala dete, kada je Vuk upao, razvalio je vrata i nasrnuo na nju.

- Bilo je strašno, sve se orilo od vriske. Čuli smo udarce, a onda i krike - rekli su uznemireni meštani.

Policija je ubrzo nakon napada blokirala šire područje Obrenovca, a Vuk M. je uhapšen u iznajmljenom stanu.

Autor: A.A.

#Devojka

#Ljubomora

#Nasilje

#Obrenovac

#Vuk M.

#pokušaj ubistva

POVEZANE VESTI

Hronika

OVO JE ISTORIJA NASILJA POMAHNITALOG OBRENOVČANINA: Krio se i od suda i od policije, ranije osuđivan

Domaći

DOPISIVAO SE SA JEDNIM MUŠKARCEM I... Kristina otkrila da je proveravala Kristijanove poruke na društvenim mrežama, a ono što je tamo zatekla ju je ŠO

Hronika

ĆERKA OSUMNJIČENA DA JE UBILA MAJKU! Komšije otkrile detalje zločina u Nišu: Stalno su se svađale, majka joj je bila u sekti

Svet

OTKRIVENI SVI DETALJI! Evo kako je Kristina iz Lebana stradala u Švajcarskoj

Hronika

POKUŠAO DA UBIJE BIVŠU ŽENU! Posle filmske potere, uhapšen Vuk iz Obrenovca!

Hronika

ZA NASILNIKOM IZ OBRENOVCA BILA RASPISANA POTERNICA, ODMAH IDE U ZATVOR! Oglasio se MUP: Vuk i ranije ugrožavao ženu!