'BIO JE LJUBOMORAN, AGRESIVAN I OPASAN!' Komšije otkrile kroz kakvu je TORTURU Kristina prolazila sa nasilnim partnerom!

Krvoproliće koje je potreslo Obrenovac i okolinu, kako prenosi Kurir, ima dramatičnu pozadinu. Naime, Kristina P. (28), devojka koju je brutalno izbo bivši partner Vuk M. (39), prema rečima njenih prijatelja dugo je trpela nasilje i pokušavala da pobegne iz toksičnog života sa njim.

Njih dvoje su, kako pričaju njeni prijatelji iz Stublina, odakle je ona rodom, živeli u vanbračnoj zajednici nekoliko godina i imaju dete od godinu i po dana. Međutim, Kristina se nedavno vratila u kuću svojih roditelja, bežeći od Vuka koji je, prema rečima meštana, bio agresivan, posesivan i sklon izlivima besa. Pored toga, kako dodaju, on je bio i duboko u kriminalnim vodama, ali niko nije znao precizno da kaže čime se bavi.

- Jadnica je došla nedavno s detetom u roditeljski dom. Rekla je da više ne može da izdrži. Govorila je da ju je tukao, da se boji za sebe i dete. Nismo mogli da verujemo da joj se na kraju ovo desilo, umalo je nije ubio - priča sagovornica iz Stublina za Kurir.

Po povratku u kuću roditelja, Kristina je, prema rečima prijatelja, pokušavala da započne novi život, posveti se detetu i oporavi od trauma. Kobnog dana našla se na pogrešnom mestu u pogrešno vreme, u kući prijateljice gde je čuvala dete, kada je Vuk upao, razvalio je vrata i nasrnuo na nju.

- Bilo je strašno, sve se orilo od vriske. Čuli smo udarce, a onda i krike - rekli su uznemireni meštani.

Policija je ubrzo nakon napada blokirala šire područje Obrenovca, a Vuk M. je uhapšen u iznajmljenom stanu.

Autor: A.A.