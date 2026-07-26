OTKRIVEN IDENTITET ŽENE KOJU JE MUŽ ZAKLAO KOD BORA! Uznemirujući detalji: Brat UBICE slučajno otvorio aplikaciju video-nadzora i UŽIVO NA TELEFONU gledao krvoproliće

M. P. (31) je devojka koju je danas popodne u selu Gornjane kod Bora brutalno prebio, a potom zaklao nevenčani suprug V. S. (29), nakon čega je izvršio samoubistvo vešanjem.

Podsetimo, nesrećna M. P. je neposredno pre smrti uspela u panici da pozove člana svoje porodice i kroz plač i vrisku saopšti da je nevenčani suprug brutalno tuče. Zabrinuti rođaci su odmah pojurili ka njihovoj porodičnoj kući, ali je za nesrećnu devojku već bilo prekasno.

Ono što je dodatno šokiralo javnost i meštane sela Gornjane jeste činjenica da je brat od V. S., koji u tom trenutku bio na poslu, slučajno otvorio aplikaciju video-nadzora i uživo na telefonu gledao kako V. S. u dvorištu tuče i na kraju kolje M. P.

Kada su roditelji i policija stigli na lice mesta, zatekli su stravičan prizor, dvorište je bilo natopljeno krvlju, a M. P.nije davala znake života. Nedugo zatim, telo V. S. pronađeno je u štali.

Istraga o ovoj tragediji je u toku, a telo nesrećne devojke poslato je na obdukciju.

Policija zatekla stravičnu scenu

Policija je nakon poziva članova porodice zatekla jezivu scenu, dvorište i kuća su bili puni krvi, telo M. P. je pronađeno u predsoblju, a pretragom domaćinstva ubrzo je pronađeno i telo V. S. koje je prema nezvaničnim informacijama bilo obešeno na tavanu štale. Kako se nezvanično saznaje, M. P. je pre smrti uspela da pozove muža svoje sestre i da mu kaže da je nevenčani suprug tuče, a on je odmah pozvao policiju.

Autor: Iva Besarabić