ŠTA SVE ZNAMO O NAPADAČU NA ĆACILEND I NJEGOVOJ ŽRTVI? Anđelković 16 godina radio u DB, imao registrovano ORUŽJE: Pokušao da ubije Milana Bogdanovića 'jer ga nerviraju šatori'

Danas je, u jutarnjim časovima, došlo do terorističkog napada ispred Narodne skupštine, kod Ćacilenda. Informer je došao do detaljnih informacija o napadaču-blokaderu.

Kako piše Informer, terorista koji je napao Ćacilend je Vladan Anđelković, poznat i kao Vlada konjče. On je jedno vreme radio u Upravi za obezbeđenje, nekada VI upravi, a bije ga glas da je važio za šarlatana.

Takođe, poznato je i da je značajni imetak stekao početkom devedesetih godina kada je držao mini-market u ulici Vojislava Ilića. Taj objekat je bio među prvima koji su radili 24 časa dnevno. Prema našem izvoru, Anđelković poseduje nekretninu u Istri, ali, navodno, takođe i u Crnoj Gori.

Informer piše i da je 9. avgusta ove godine prešao na teritoriju Republike Hrvatske preko graničnog prelaza Batrovci, a u Republiku Srbiju se vratio 17. oktobra, na isti način. Anđelković tokom cele godine ima česte prelaze prema Hrvatskoj (preko Batrovaca i Šida).

