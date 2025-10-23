PRUŽIO JE RUKE DA JE UHVATI: Dostavljač iz Novog Sada video devojku kako pada sa prozora, a onda su se oboje našli na pločniku U LOKVI KRVI

Na Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu juče oko 9 časova došlo je do pada devojke P.V. stare 28 godina sa drugog sprata, pod za sada nerazjašnjenim okolnostima. Tom prilikom povređen je i dostavljač B.J. koji je tuda slučajno prolazio i pritrčao da uhvati devojku kada je video da pada.

Kako je "Blic" nezvanično saznao iz izvora bliskih istrazi, devojka u trenutku pada nije bila sama.

- Ona je sedela na prozoru okrenuta leđima, a mladić ju je držao za ruke. Njih dvoje su se tu vukli, da li u šali ili kako, a onda je ona pala. Dostavljač koji je tuda slučajno prolazio, video je trenutak pada, pritrčao da je uhvati i ona je pala na njega - navodi izvor.

Kako dalje saznajemo, devojka je malo nakon pada došla svesti, a doktorima Zavoda za hitnu medicinsku pomoć koji su je zbrinjavali na licu mesta je rekla da joj nije bilo dobro.

Trenutak pada je bio jeziv

Prema rečima jedne od sugrađanki koja je bila očevidac pada, sve se dogodilo odjednom, bez naznaka da se išta loše dešava.

- Nije se čula nikakva buka, vika, ništa to bi ukazivalo na to da se nešto loše dešava. Samo sam pogledala i videla muškarca kako trčeći prilazi raširenih ruku i na njega pada devojka. Zatim se začuo njegov jauk, ona nije ispuštala glasa - opisala je jezivu scenu Novosađanka.

Kako dodaje, prvobitno je jedan mladić pritrčao, vikao da se zove hitna pomoć, što su svi očevici odmah i učinili.

- Taj mladić je prišao, njih dvoje su ležali leđima okrenutim jedno od drugog u lokvi krvi. Nije se znalo ni čija je krv, ni kako su. Povređeni čovek je odmah krenuo da diže glavu, devojka ne. Taj momak je prišao devojci, govorio je da pokušava da joj izvadi jezik iz usta da se ne uguši, ali da ne uspeva... Svi mi ostali smo stajali skamenjeni, zvali hitnu - ispričala je za "Blic" potresena žena.

Prema njenim rečima, devojka je potom došla svesti i bila je svesna kada je došla prva ekipa Hitne pomoći.

- Kada su stigli iz hitne, zamolili su nas sve da se sklonimo. Devojka je bila svesna, čula sam da se predstavlja i govori koje je godište. Kada su je pitali šta se dogodilo, rekla je samo kratko da joj nije bilo dobro, da joj se slošilo, u tom smislu nešto - navodi sugrađanka koja je bila na licu mesta.

Slučajni prolaznik i spasilac

Kako je dodala, povređeni muškarac je takođe bio u velikim bolovima jer je povredio nogu. Prisutnima je samo rekao da je nedaleko odatle parkirao i krenuo da obavi neki posao, pa da je ugledao momenat kada je devojka krenula da pada.

- On je odmah pritrčao, instinktivno raširio ruke i na taj način pokušao da je uhvati. Verujem da joj je ublažio pad, nadam se samo da će oboje biti dobro - navela je sagovornica "Blica" i dodala da je scena bila jako potresna.

Tome je svedočio i reporter "Blica" sa lica mesta. Tragovi krvi na trotoaru i jedna ženska minđuša samo su jedan od tragova koliko je težak bio pad devojke P.V. (28).

Sve okolnosti ovog slučaja biće istragom utvrđene.

Autor: Marija Radić