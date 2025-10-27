ON JE VOZIO AUTOMOBIL SMRTI! U alkoholisanom i drogiranom stanju ugasio živote tročlane porodice! (FOTO)

Nikola Đ. u "audiju" smrti nije bio sam već je bio sa prijeteljem Jovanom P. iz Brčkog koji je tom prilikom teško povređen

Nikola Đ. (24) iz Brčkog osumnjičen je da je skrivio saobraćajnu nesreću u subotu posle ponoći kada je upravljajući automobilom marke "audi" pod dejstvom alkohola i narkotika prošao kroz crveno i zakucao se u "hjundaji" u kom je bila tročlana porodica - policajac B. Ž. (43), njegova supruga D. K. (38) i njihov devetogišnji sin koji su od siline udarca preminula na licu mesta.

Nesreća se, podsetimo, dogodila 25. oktobra sat vremena iza ponoći na raskrsnici ulica Heroji sa Košara i Omladinskih brigada, kod kule West 65 na Novom Beogradu. Tročlana porodica je preminula na licu mesta, dok su osumnjičeni vozač i njegov suvozač J. P. (24) iz Brčkog, zadobili lakše, odnosno teške telesne povrede.

Nikoli Đ. iz Brčkog nakon nesreće izmereno da je vozio pod dejstvom alkohola, tačnije naduvao je 1,17 promila alkohola u krvi, a nakon testa na droge utvrđeno je da je pozitivan na marihuanu. Takođe, pod dejstvom alkohola bio je i njegov suvozač Jovan P. kome se lekari bore za život u Urgentnom centru.

Istragu povodom nesreće vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu, gde će danas biti saslušan osumnjičeni vozač "audija".

Autor: D.Bošković