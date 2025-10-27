RUMUNSKOJ BANDI 74 GODINE ZATVORA U ŠKOTSKOJ: Zlostavljali, silovali, drogirali žene u Dandiju, terali ih na prostituciju

Rumunska banda, koju predvodi "namigujući, bahati svodnik", zatvorena je zbog silovanja i seksualnog zlostavljanja deset žena u stanovima škotskog grada Dandija.

Četiri muškarca i jedna žena snabdevali su žrtve drogom u raznim stanovima, u periodu između 2021. i 2022. godine, starosti između 16 i 30 godina.

Vođa bande, Marijan Kumpanasoju (38), zajedno sa Remusom Stanom (35), Kristijanom Urlateanuom (41), Katalinom Dobreom (45) i Aleksandrom Bugoneom (35), prethodno su osuđeni po 30 tačaka optužnice na Visokom sudu u Glazgovu.

Kumpanasoju je osuđen na 24 godine, Urlateanu na 20 godina, Stan na 12 godina, Dobre na 10 godina, a Bugonea na osam godina.

Sudija lord Skot rekao je bandi da su pogoršali ranjivost mladih žena.

"Pohvaljujem žene što su povratile kontrolu nad svojim životima u meri u kojoj su to bile u stanju", rekao je on.

Sudija je rekao da će to biti stvar Ministarstva unutrašnjih poslova, ali da je verovatno da će banda biti deportovana nakon odsluženja kazne.

Tri člana bande - Urlateanu, Dobre i Bugonea - pobegla su iz zemlje, ali su pronađena i izručena nazad u Škotsku.

Kumpanasoju je proglašen krivim po 10 tačaka silovanja, dok je Urlateanu osuđen za šest silovanja.

Kompansiju je takođe osuđen po Zakonu o trgovini ljudima, prisiljavanjem žene na prostituciju, i po dve tačke optužnice za držanje bordela.

Sten je proglašen krivim za četiri silovanja, a Dobre za dva silovanja.

Aleksandra Bugonea je osuđena za jedno silovanje i ilegalnu seksualnu aktivnost sa drugom.

Autor: S.M.